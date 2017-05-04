В Югре ликвидированы первые в этом году лесные пожары на площади 21 га

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Спасатели ликвидировали три первых в этом году лесных пожара в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (ХМАО-Югре), сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
"Все три первых лесных пожара были зарегистрированы в Кондинском районе, общая площадь 21 га. Угрозы населенным пунктам не было", - сказали в министерстве, не уточнив причину пожаров. На данный момент все пожары в регионе потушены.
По данным департамента общественных и внешних связей Югры, по состоянию на 3 мая особый противопожарный режим введен в 11 городских округах, двух муниципальных районах. В муниципальных образованиях создаются патрульные, патрульно-маневренные и маневренные группы, а также патрульно-контрольные группы, предназначенные, прежде всего, для первоначального выявления лесных пожаров. Кроме того, они будут оборудованы специальной техникой, которая позволит эти пожары потушить в начальных стадиях без применения тяжелой техники.
В прошлом году в регионе произошел 461 лесной пожар на общей площади 7750 га. Проведенный анализ показал, что в 92% случаев причинами возникновения лесных пожаров являлись природные грозовые явления.