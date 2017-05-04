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Саперы выехали на овощебазу в Екатеринбурге из-за угрозы взрыва

Новости Урала
4 мая, 12:30 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 4, мая. /ТАСС

На территории объекта обнаружен неизвестный предмет

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Группа саперов выехала на овощебазу № 4 в Екатеринбурге из-за обнаружения неизвестного предмета, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

"Нам поступила информация о том, что на территории овощебазы № 4 в Екатеринбурге обнаружен неизвестный предмет. Сейчас на место выехали сотрудники "Урал-Вымпел", - сказала собеседница агентства.

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