Саперы выехали на овощебазу в Екатеринбурге из-за угрозы взрыва

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Группа саперов выехала на овощебазу № 4 в Екатеринбурге из-за обнаружения неизвестного предмета, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

"Нам поступила информация о том, что на территории овощебазы № 4 в Екатеринбурге обнаружен неизвестный предмет. Сейчас на место выехали сотрудники "Урал-Вымпел", - сказала собеседница агентства.