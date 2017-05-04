Лесной пожар около Озерска площадью 80 га потушен

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Лесной пожар площадью 80 га потушен около закрытого города Озерск в Челябинской области. Об этом ТАСС сообщили в пожарной охране ФПС № 1 МЧС России.
"На данный момент новых очагов нет, пожар потушен. Ведется наблюдение", - сообщили там.
Ранее ТАСС сообщал, что вчера днем пожар был локализован, но оставались небольшие очаги возгорания. В ликвидации ЧП участвовали 18 пожарных расчетов. Само возгорание было зарегистрировано на разъезде А - это лесная территория, приближенная к поселку Татыш около Озерска.
Город Озерск является закрытым административно-территориальным образованием, где расположено производственное объединение (ПО) "Маяк", которое является ведущим предприятием ядерного оружейного комплекса России. Здесь реализуются уникальные научно-технические направления, в том числе по регенерации отработавшего ядерного топлива. Налажены производство и переработка источников ионизирующих излучений для медицины и промышленности.