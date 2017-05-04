На автодороге Екатеринбург - Курган остановлено движение из-за горящей травы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Движение на почти 350-километровой автодороге Екатеринбург - Шадринск - Курган остановлено из-за нулевой видимости от возгорания травы, сообщили в свердловском управлении ГИБДД.

"На 76 км автодороги Екатеринбург - Шадринск - Курган остановлено движение транспорта. Причина - нулевая видимость из-за возгорания травы вдоль трассы, на месте работают сотрудники ГИБДД. Информация уже передана в ФКУ "Управление автомобильных дорог", ведутся работы по установке знаков, ограничивающих движение", - сказали в полиции.

По данным ГИБДД, информация о закрытии движения на трассе также проинформированы автовокзалы и автостанции, чтобы ограничить выезд междугородных автобусов.