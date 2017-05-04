Саперы обнаружили взрывпакет на овощебазе в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Саперы обнаружили на овощебазе № 4 в Екатеринбурге взрывпакет, сообщила ТАСС пресс-секретарь УФСБ по Свердловской области Кристина Леточная.

"На месте обнаружен взрывпакет, который не представляет угрозы для жизни и здоровья населения", - сказала собеседница агентства, не уточнив подробности.

Ранее ТАСС сообщал, что группа саперов выехала на овощебазу из-за обнаружения неизвестного предмета.