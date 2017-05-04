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Саперы обнаружили взрывпакет на овощебазе в Екатеринбурге

Новости Урала
4 мая, 15:30 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 4, мая. /ТАСС

По данным ФСБ, находка не представляет угрозы для жизни и здоровья населения

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Саперы обнаружили на овощебазе № 4 в Екатеринбурге взрывпакет, сообщила ТАСС пресс-секретарь УФСБ по Свердловской области Кристина Леточная.

"На месте обнаружен взрывпакет, который не представляет угрозы для жизни и здоровья населения", - сказала собеседница агентства, не уточнив подробности.

Ранее ТАСС сообщал, что группа саперов выехала на овощебазу из-за обнаружения неизвестного предмета.

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