Саперы обнаружили взрывпакет на овощебазе в Екатеринбурге

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Саперы обнаружили на овощебазе № 4 в Екатеринбурге взрывпакет, сообщила ТАСС пресс-секретарь УФСБ по Свердловской области Кристина Леточная.
"На месте обнаружен взрывпакет, который не представляет угрозы для жизни и здоровья населения", - сказала собеседница агентства, не уточнив подробности.
Ранее ТАСС сообщал, что группа саперов выехала на овощебазу из-за обнаружения неизвестного предмета.