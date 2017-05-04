Сведения о 64 тыс. советских военнопленных получат уральские архивисты из Финляндии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Уральские архивисты получат в 2017 году сведения о 64 тыс. советских военнопленных, которые с 1939 по 1944 годы находились на территории Финляндии. До конца года также планируется получить данные о советских гражданах, погибших в годы Великой Отечественной войны в Германии и Австрии, сообщил ТАСС начальник управления архивами Свердловской области Александр Капустин.

"По поиску наших военнопленных мы активно взаимодействуем с тремя европейскими общественными организациями - это "Черный крест" (Австрия), Народный Союз по уходу за воинскими мемориалами (Германия) и Национальный архив Финляндии. В частности, в Финляндии находились 64 тыс. советских военнопленных, в архивах есть данные о них с 1939 по 1944 годы. И я убежден, что в этом году мы получим всю информацию (списки и места захоронений - прим. ТАСС) по этим военнопленным из Финляндии", - сказал Капустин.

По его словам, уральские архивисты взамен передадут информацию о финских, немецких и австрийских солдатах, которые находились на территории Свердловской области. "У нас в регионе был лагерь военнопленных, в котором находились финны, мы сейчас ищем эту информацию, списки им передадим. Первое, что мы уже сделали - передали списки XVIII века. Дело в том, что когда произошла Полтавская битва (1709 год - прим. ТАСС), было взято много пленных, и часть этих пленных - шведов и финнов - была перемещена на Урал, они работали на нашей промышленности", - добавил Капустин.

До конца этого года уральские архивисты также планируют получить сведения о советских военнопленных из Германии и Австрии. "От австрийцев в прошлом году мы уже получили данные о 60 тыс. наших соотечественников, сейчас ждем еще 80 тыс. фамилий. В Германии наиболее тесные связи у нас установлены с отделением "Саксонские мемориалы" - это бывшая Восточная Германия, где захоронено большое количество наших военнопленных. Мы в этом году передали им официальную информацию о местах захоронения немецких военнопленных на территории Екатеринбурга, взамен должны получить данные о советских гражданах, находившихся в Саксонии", - отметил начальник управления.

Он уточнил, что за годы Великой Отечественной войны на территории Германии и ряда других европейских стран были пленены более 6 млн советских граждан. "Около 3 млн умерли в плену, были замучены, остальные остались живы и после 1944-45 годов возвращены на территорию СССР. География "русского следа" после Великой Отечественной войны широка: мы находим данные о наших соотечественниках в Аргентине, Бразилии, Никарагуа, Боливии, Африке", - сказал Капустин, отметив, что необходима всероссийская общественная организация по увековечиванию памяти советских граждан.

В регионе на добровольных началах эту работу ведет Свердловская областная ассоциация поисковых отрядов "Возвращение". "За 28 лет работы мы подняли 16 520 останков неизвестных солдат, установили судьбы 2 610 человек. Сейчас шесть наших поисковых экспедиций находятся в Тверской и Псковской областях, 10 мая экспедиция отправится в Нижний Тагил, где потерпел крушение военный самолет ЛИ-2. А в День Победы в Екатеринбурге в центре города будут работать палатки, где люди смогут проверить, узнать данные о своих родственниках, а также оставить заявки на поиск информации о них", - сообщила председатель общественной организации Елена Скуратова.