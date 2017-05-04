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Улицу в центре Тюмени назвали в честь деда врио главы Ярославской области Миронова

Новости Урала
4 мая, 16:33 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 4, мая. /ТАСС

Герой Советского Союза Тимофей Кармацкий участвовал в боях на Воронежском фронте, высшую награду, медаль "Золотая Звезда", получил 29 сентября 1943 года

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Одна из улиц в центральной части Тюмени получила название в честь Героя Советского Союза Тимофея Кармацкого - деда временно исполняющего обязанности губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"Эта улица находится в формирующемся микрорайоне будущей застройки, это центральная часть города", - пояснила собеседница агентства.

Миронов на своей странице в Facebook написал, что дед всегда был для него примером жизненной стойкости и героизма. "Особенная для меня новость накануне праздника Победы. Узнал, что на днях именем моего деда Тимофея Федоровича Кармацкого названа улица в Тюмени. Родом он из Тюменской области, из села Кротово. Высшую награду получил за мужество, проявленное в битве за Грайворон в марте 1943 года", - отметил врио главы Ярославской области.

Тимофей Кармацкий был заместителем командира 1-й батареи 29-й гаубичной артиллерийской бригады 839 гаубичного артиллерийского полка. Участвовал в боях на Воронежском фронте. Высшую награду, медаль "Золотая Звезда", получил 29 сентября 1943 года.

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