Улицу в центре Тюмени назвали в честь деда врио главы Ярославской области Миронова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Одна из улиц в центральной части Тюмени получила название в честь Героя Советского Союза Тимофея Кармацкого - деда временно исполняющего обязанности губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"Эта улица находится в формирующемся микрорайоне будущей застройки, это центральная часть города", - пояснила собеседница агентства.

Миронов на своей странице в Facebook написал, что дед всегда был для него примером жизненной стойкости и героизма. "Особенная для меня новость накануне праздника Победы. Узнал, что на днях именем моего деда Тимофея Федоровича Кармацкого названа улица в Тюмени. Родом он из Тюменской области, из села Кротово. Высшую награду получил за мужество, проявленное в битве за Грайворон в марте 1943 года", - отметил врио главы Ярославской области.

Тимофей Кармацкий был заместителем командира 1-й батареи 29-й гаубичной артиллерийской бригады 839 гаубичного артиллерийского полка. Участвовал в боях на Воронежском фронте. Высшую награду, медаль "Золотая Звезда", получил 29 сентября 1943 года.