На Урале в ближайшие дни ожидаются заморозки до минус 7 градусов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Заморозки до минус 7 градусов ожидаются в ближайшие дни в уральских регионах, сообщили в четверг в Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
"Пятого и шестого мая в Пермском крае, Свердловской, Челябинской областях ожидаются заморозки в воздухе и на почве до минус 4 градусов, в горах и низинах - до минус 7 градусов", - уточнили в управлении.
В Курганской области 5 мая на северо-западе ожидаются заморозки до минус 2 градусов. "Шестого-девятого мая в большинстве районов будет от минус одного до минус шести градусов", - отмечается в сообщении.
Ранее синоптики сообщали, что на Урале в ближайшие дни будет преобладать воздействие циклона, в регионе похолодает, пройдут дожди, а в северных районах Свердловской области - мокрый снег. Это поможет стабилизировать ситуацию с лесными пожарами в регионе.