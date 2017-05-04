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На Урале в ближайшие дни ожидаются заморозки до минус 7 градусов

Новости Урала
4 мая, 17:00 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 4, мая. /ТАСС

В северных районах Свердловской области ожидается мокрый снег

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© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Заморозки до минус 7 градусов ожидаются в ближайшие дни в уральских регионах, сообщили в четверг в Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Пятого и шестого мая в Пермском крае, Свердловской, Челябинской областях ожидаются заморозки в воздухе и на почве до минус 4 градусов, в горах и низинах - до минус 7 градусов", - уточнили в управлении.

В Курганской области 5 мая на северо-западе ожидаются заморозки до минус 2 градусов. "Шестого-девятого мая в большинстве районов будет от минус одного до минус шести градусов", - отмечается в сообщении.

Ранее синоптики сообщали, что на Урале в ближайшие дни будет преобладать воздействие циклона, в регионе похолодает, пройдут дожди, а в северных районах Свердловской области - мокрый снег. Это поможет стабилизировать ситуацию с лесными пожарами в регионе.

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