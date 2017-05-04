Самолет из Екатеринбурга в Ларнаку вылетел после задержки более чем в 16 часов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Рейс авиакомпании Nordwind из Екатеринбурга в Ларнаку вылетел на Кипр после задержки более чем в 16 часов из-за позднего прибытия воздушного судна. Об этом свидетельствуют данные онлайн табло международного аэропорта Кольцово.
Вылет состоялся в 19:50 по местному времени (17:50 мск). Изначально рейс должен был вылететь 3 мая в 2:40 по местному времени (00:40 мск). На время задержки пассажиров разместили в гостинице и предоставили им питание. Комментарий авиакомпании пока получить не удалось.
Nordwind входит в число десяти крупнейших авиакомпаний РФ по пассажирообороту. Маршрутная сеть включает более 80 направлений полетов по России и зарубежным странам.