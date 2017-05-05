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Суд приговорил к 9,5 года колонии жителя ХМАО за попытку сбыта более 20 кг наркотиков

Новости Урала
5 мая, 9:03 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 5, мая. /ТАСС

Мужчина продавал синтетические наркотики в Сургуте с января 2016 года, используя тайники

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мая. /ТАСС/. Сургутский городской суд приговорил к 9,5 года колонии строгого режима жителя Нижневартовска (ХМАО-Югра) за покушение на сбыт более 20 кг синтетических наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием интернета, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере". Суд назначил ему наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 тыс. рублей. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима", - уточнили в надзорном ведомстве.

По данным окружной прокуратуры, с января 2016 года мужчина продавал синтетические наркотики, используя тайники, на территории Сургута. Его деятельность была пресечена в июне 2016 года сотрудниками полиции, которые при задержании обнаружили при нем, а также в ходе обыска квартиры более 20 кг наркотиков.

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