Еще один вертолет Ми-8 МЧС России переброшен из Сибири на Урал для тушения пожаров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мая. /ТАСС/. Еще один вертолет Ми-8 МЧС России передислоцирован из Красноярска в аэропорт Екатеринбурга для тушения пожаров в уральском регионе, сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС России.

"5 мая еще один вертолет Ми-8 МЧС России из Красноярска передислоцирован в аэропорт Екатеринбурга. Борт оснащен водосливным устройством для ликвидации возгораний с воздуха. При необходимости он будет использован также для доставки специалистов и грузов к очагам возгораний. Итого на территории Уральского федерального округа на оперативном дежурстве находятся три воздушные единицы от МЧС России - два вертолета Ми-8 и самолет-амфибия Бе-200", - говорится в сообщении.

По данным департамента лесного хозяйства Свердловской области, утром 4 мая в регионе действовало 16 лесных пожаров общей площадью 390 гектаров. Из-за пожаров было ограничено движение на почти 350-километровой трассе Екатеринбург - Шадринск - Курган. На дороге установилась нулевая видимость из-за дыма, на данный момент пожар потушен, движение по магистрали восстановлено.

В пресс-службе также добавили, что в муниципалитетах Тюменской области усилен гидрологический контроль на реке Ишим. "Мониторинг уровней воды осуществляется каждые три часа, данные передаются в оперативно-дежурные службы МЧС России. Влияние на уровни воды в реке Ишим оказывает паводковая волна с территории Казахстана, возможно осложнение гидрологической обстановки", - уточнили там.

4 мая в Тюменской области из-за пожарной и паводковой ситуации ввели режим повышенной готовности. Из-за обострения паводковой обстановки 30 апреля на территории Казанского района был введен режим ЧС, а режим повышенной готовности - в Ишиме, Ишимском и Викуловском районах Тюменской области. Всего с начала пожароопасного сезона в области зарегистрировано 60 лесных и 124 ландшафтных пожара, в том числе 42 в Тюменском районе и 24 - на территории областной столицы.