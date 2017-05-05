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Массовый мор рыбы в озере на Урале произошел из-за кислородного голодания

Новости Урала
5 мая, 9:22 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 5, мая. /ТАСС

В погибшей в челябинском озере Кунашак рыбе не нашли никаких отравляющих веществ

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© AP Photo/Nabor Goulart

ЧЕЛЯБИНСК, 5 мая. /ТАСС/. Массовый мор рыбы в озере Кунашак в Челябинской области произошел из-за кислородного голодания, сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.

"Готовы первые результаты обследования, которое было произведено для выяснения причин массовой гибели рыбы на озере Кунашак Челябинской области. Как сообщил директор ФГБУ "Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория" Виктор Тихонов, данные, полученные в ходе вскрытия погибшей и живой рыбы, отобранной в водоеме, и проведенных токсикологических исследований свидетельствуют о том, что рыба погибла вследствие кислородного голодания", - уточнили в пресс-службе, добавив, что точный объем погибшей рыбы пока не установлен.

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ЧП произошло в конце апреля, после таяния льда местные жители обнаружили погибшую рыбу и сообщили о чрезвычайной ситуации в общественную организацию и правоохранительные органы. "Уже на вскрытии было понятно, что рыба, скорее всего, задохнулась, придавленная льдом. Жабры рыбы были неестественного серого цвета, что свидетельствует о наличии в них иловых отложений. Патологоанатомы не обнаружили в рыбе никаких глистных инвазий, а токсикологические исследования подтвердили чистоту образцов: в них не было найдено никаких отравляющих веществ", - пояснил Тихонов.

По данным начальника управления ветеринарии Минсельхоза Челябинской области Сергея Слободянского, после экспертиз погибшая рыба была собрана и захоронена на территории скотомогильника. "Сегодня чрезвычайная ситуация, которая возникла из-за мора рыбы, ликвидирована. Эпизоотическое благополучие территории не пострадало", - добавил он.

По мнению Слободянского, на возникновение мора могло повлиять строительство автодороги Кунашак - Усть-Багаряк, в ходе которого был построен обводной канал. Он фактически сделал из двух озер - Кунашак и Уелги - сообщающиеся сосуды. Это привело к падению уровня воды на озере Кунашак и, как следствие, к нехватке кислорода для жизни подводных обитателей зимой.

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