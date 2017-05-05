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ГУ ФСИН по Свердловской области проверит причины удаления членов ОНК из колонии

Новости Урала
5 мая, 10:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

По словам члена ОНК Сергея Зыкова, на личную встречу с заключенными записалось более 10 осужденных, однако представители колонии препятствовали этой встрече

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ГУ ФСИН) по Свердловской области проведет проверку по факту удаления членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) из исправительной колонии №26 города Тавды, где те должны были провести встречу с заключенными. Об этом сообщил в пятницу ТАСС начальник пресс-службы областного ГУФСИН Александр Левченко.

О конфликте между правозащитниками и руководством колонии, который произошел вечером 4 мая, рассказал член ОНК Сергей Зыков. По его словам, на личную встречу с заключенными записалось более 10 осужденных, однако представители колонии препятствовали этой встрече. "На протяжении нескольких часов под различными предлогами нам не давали с ними встретиться, а затем охранники по приказу начальника колонии просто взяли за руки и вывели нас за пределы колонии", - сказал Зыков в беседе с корреспондентом ТАСС.

В свою очередь, Левченко заявил агентству, что руководство управления изучит обстоятельства конфликта. "Будет изучаться видео (записи) руководством главка, будут исследовать, что там происходило", - сказал он, пояснив, что процесс посещения колонии членами ОНК фиксировался видеокамерами, видеорегистраторами. "В дальнейшем руководством будут делаться выводы", - сообщил начальник пресс-службы ГУ ФСИН.

В то же время, по словам Левченко, руководство колонии утверждает, что сила к членам ОНК не применялась, им было предложено покинуть учреждение в связи с отключением электроэнергии. "Отключили свет в городе (Тавде), была поломка в городе, не у нас (в исправительном учреждении)", - сказал собеседник агентства. В связи с этим, продолжил он, по соображениям безопасности из колонии был эвакуирован женский персонал. Поскольку среди членов ОНК также была женщина, правозащитникам "предложено было в это время покинуть учреждение", пояснил Левченко.

"Их не выводили насильственно. По данным, которые руководство (колонии) транслирует нам, не применялась (сила к членам ОНК - прим. ТАСС)", - утверждает начальник пресс- службы.

Члены ОНК в соответствии с федеральным законом имеют право беспрепятственно посещать места принудительного содержания граждан (исправительные колонии, СИЗО, отделы полиции) с целью контроля соблюдения прав граждан.

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