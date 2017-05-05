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В УрФУ планируют создать лабораторию для совместных исследований с Китаем

Новости Урала
5 мая, 12:21 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 5, мая. /ТАСС

Исследований будут проводиться в области анализа общественного мнения, экономической ситуации, прогнозирования, раннего предупреждения и управления чрезвычайными ситуациями

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мая. /ТАСС/. Уральский федеральный университет (УрФУ) планирует открыть новую международную лабораторию для совместных исследований с учеными из Китая, сообщили в пресс-службе вуза.

"С целью дальнейшего развития сотрудничества коллеги из Харбина инициировали китайско-монголо-российскую университетскую программу. Одним из первых примеров сотрудничества в рамках нее стала подготовка совместного научного проекта, который предполагает создание международной лаборатории для проведения совместных исследований в области анализа общественного мнения, экономической ситуации, прогнозирования, раннего предупреждения и управления чрезвычайными ситуациями", - цитирует пресс-служба замдиректора центра международных коммуникаций и протокола УрФУ Андрея Патрушева по итогам встречи с директором департамента государственного управления Школы менеджмента Харбинского политехнического университета (ХПУ) Цзянин Ми.

Там добавили, что стороны подписали соглашение о сотрудничестве в международных научных проектах. "Участники обсудили обмен студентами и преподавателями, стипендии для студентов ВШЭМ при обучении на программах китайского партнера, а также участие студентов обоих вузов в краткосрочных летних программах", - уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что уральский вуз реализует соглашения и меморандумы о сотрудничестве с 27 университетами и институтами КНР. Ежегодно УрФУ привлекает более 1,6 млрд рублей на развитие научных исследований. В вузе действует 12 лабораторий под руководством зарубежных ученых, работают программы Ассоциации технических университетов России и Китая (АТУРК), в рамках которых планируется ведение проектов в области нанотехнологий, новых материалов и космоса.

О сотрудничестве в области образования и науки ранее в интервью ТАСС рассказала генеральный консул КНР в Екатеринбурге Гэн Липин. По ее словам, в вузах Урала учатся около 2 тыс. студентов из Китая, и многие уральские студенты учатся в Китае. Она отметила, что сейчас обмен студентами происходит как на государственном, так и межуниверситетском уровнях, и становится все более обширным.

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