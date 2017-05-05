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Археологи Кургана начали поиск крепости-слободы Царево Городище XVII - начала XVIII века

Новости Урала
5 мая, 12:48 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 5, мая. /ТАСС

Слобода была основана в 1679 году Тимофеем Невежиным на берегу Тобола и до 1720-х годов была важнейшим оборонительным пунктом российского государства на границе со степью

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мая. /ТАСС/. Археологи Курганского государственного университета (КГУ) впервые начали раскопки возможного места расположения слободы Царево Городище, которая была основана в 1679 году Тимофеем Невежиным на берегу реки Тобол. Об этом сообщил ТАСС декан исторического факультета КГУ Денис Маслюженко.

"В 1679 году на высоком берегу реки Тобол была основана слобода Царево Городище, в 1720-е годы по неизвестным причинам она была перенесена на то место, где сейчас находится центр города Кургана. Раскопки крепости, вокруг которой сформировался современный город, начались в 2005 году, а мы сейчас впервые пытаемся уйти вглубь времен, перенося раскопки из нынешнего центра Кургана туда, где слобода была изначально, чтобы посмотреть, как она формировалась, что было характерно для ее жителей, как она была построена. Наша цель - восполнить большое белое пятно в истории слободского строительства на юге Западной Сибири конца XVII -начала XVIII веков", - сказал он.

По словам Маслюженко, до 1720-х годов крепость Царево Городище была важнейшим оборонительным пунктом российского государства на границе со степью. "По неизвестным причинам эта крепость была заброшена, а новую построили на месте современной Троицкой площади Кургана, после чего вокруг этой площади сформировался тот город, который мы сейчас знаем. Старая крепость, изначально служившая оборонительным пунктом и сыгравшая большую роль в формировании пограничной стражи Западной Сибири, прекратила свое существование", - пояснил он.

Собеседник агентства также отметил, что в конце 1990-х годов появилось понимание того, что письменные исторические документы не отражают, например, материальную культуру горожан, после чего в разных городах начались археологические раскопки. "Деревянные строения сохраняются и под современным асфальтом. Думаю, что это свежее направление, которое даст нам много нужной информации", - подчеркнул он.

Заведующий лабораторией археологии КГУ Игорь Новиков добавил, что на территории слободы уже прошла археологическая разведка, в которой поучаствовали 15 волонтеров и студентов исторического факультета университета. "На данный момент мы исследовали линию, наиболее близкую к воде. Сейчас мы хотим посмотреть, где еще в перспективе может находиться слобода, это могут быть и дворы города, поэтому надо провести согласование с администрацией Кургана", - уточнил он.

В начале 60-х годов XVII века крестьяне-переселенцы появились на территории нынешнего города Кургана. Здесь в 1662 году поселился тюменский крестьянин Тимофей Невежин "по причине хорошей пахотной земли". На месте древнего Царева кургана он построил вначале небольшой острог площадью примерно 0,5 гектара, новое крестьянское поселение назвали Царевым городищем.

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