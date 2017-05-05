Ходатайство следствия об аресте челябинского экс-губернатора не поступало в суд на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мая. /ТАСС/. Ходатайство следствия о заочном аресте бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, обвиняемого в получении взяток на 26 млн рублей, пока не поступило в Ленинский районный суд Екатеринбурга.

"Ходатайство пока не поступало", - сообщили ТАСС в суде.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ просит заочно арестовать Михаила Юревича. Адвокат Юревича Игорь Трунов отметил, что судебное заседание по этому вопросу должно состояться 12 мая 2017 года в Ленинском районном суде. Сейчас экс-губернатор Челябинской области проходит обследование у онкогематолога в Лондоне, и, по словам защитника, в настоящее время врачи не позволяют ему перелеты.

Юревичу предъявлено обвинение по статьям "Получение взятки" и "Подстрекательство к клевете" УК РФ. Как считает следствие, экс-губернатор систематически получал взятки от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко за общее покровительство. Кроме того, Юревич, по версии следователей, подстрекал Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда.

Юревич стал губернатором Челябинской области в 2010 году, 15 января 2014 года президент РФ принял его досрочную отставку. Он стал депутатом Госдумы, но в состав Госдумы нового созыва не попал (ЦИК исключил его из списка Российской партии пенсионеров за справедливость из-за нарушений при подаче документов).

Коррупционный скандал в сфере здравоохранения в Челябинской области разгорелся в конце октября 2012 года. В отношении Тесленко было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Осенью 2014 года Тесленко был осужден за получение взяток на общую сумму более 70 млн рублей за содействие при заключении договоров на поставки медоборудования в больницы области.