Крупнейшая коллекция работ Миши Брусиловского впервые представлена в музее художника

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мая. /ТАСС/. Музей художника Миши Брусиловского откроется в Екатеринбурге 7 мая. Там впервые будет представлена крупнейшая коллекция работ художника, созданных с 1948 по 2016 годы, а также личные вещи Брусиловского, сообщила ТАСС владелица галереи "Арт-птица" Юлия Крутеева.

"В день рождения Брусиловского, 7 мая, в нашей галерее состоится торжественное открытие музея художника. Он получился камерный, но невероятно насыщенный. В нем представлена самая большая коллекция работ мастера. На сегодняшний день здесь более 50 масляных работ и порядка 200, если не больше, графических", - сказала Крутеева.

По ее словам, в музее хранится первый известный автопортрет Брусиловского 1948 года и одна из последних работ мастера - портрет Николая II 2016 года создания. Здесь представлена большая коллекция графических работ художника, акварельных набросков, проектов оформительских работ и академических зарисовок, которые не известны широкой публике. Дополняют экспозицию личные вещи мастера - фотографии, тексты интервью художника, его палитры и кисти, дневники, государственные награды, рабочая рубашка, переписка с поэтессой Беллой Дижур, анатомический альбом и оригинал договора с коллекционером Гариком Басмаджяном.

Как отметила Крутеева, народный художник РФ Виталий Волович и другие люди, лично знавшие Брусиловского, будут еженедельно проводить в музее экскурсии, лекции о мастере и современном искусстве. Образовательная программа для школьников уже работает. "Этот музей должен концентрироваться не только на Брусиловском, но и заниматься культурным просветительством. Здесь уместны и музыкальные программы, и литературные программы, и художественные программы самых разных направлений", - добавила владелица галереи.

По словам Воловича, музей Брусиловского "будет иметь для культурной жизни такое же значение, как музей Эрнста Неизвестного". "Факт открытия музея - это высокая степень признания той роли, которую Миша сыграл в культуре. Это очень важное обстоятельство, потому что это означает, что искусство Миши Брусиловского будет отныне в контексте нашей культурной жизни, а не будет показываться время от времени", - сказал Волович.

В планах нового музея - организация первой выставки графических работ Брусиловского, приобретение масляной живописи, создание скульптуры Брусиловского по образцу в музее художника-примитивиста Ивана Генералича в Хорватии.

Миша Брусиловский

Художник Миша Брусиловский родился 7 мая 1931 года в Киеве. В 1944 году он приступил к занятиям в киевском интернате для одаренных детей, позднее поступил в Киевскую художественную школу. В 1953 году Брусиловский приехал в Москву, затем учился в Ленинграде, по окончании института был отправлен в Свердловск, где преподавал, работал в издательстве.

В 1962 году в соавторстве с Геннадием Мосиным начал работу над картиной "1918-й", которая принесла авторам всесоюзную известность.

Брусиловский - один из самых дорогих российских художников. В 2006 году на аукционе Sotheby's его полотно "Футбол" было продано за рекордные на тот момент 108 тыс. фунтов стерлингов. В марте 2016 года художник представил публике картину "Николай II" стоимостью до 35 млн рублей. Его произведения находятся во многих крупнейших музеях и галереях РФ, а также в частных коллекциях в России, Австрии, Англии, Германии, Израиле, Ирландии, США, Франции и Швейцарии.

Брусиловский еще при жизни стал героем скульптурной композиции. В 2008 году в одном из центральных городских скверов Екатеринбурга была установлена скульптурная группа "Горожане. Разговор", изображающая трех знаменитых уральских художников - Виталия Воловича, Германа Метелева и Мишу Брусиловского.

3 ноября 2016 года Брусиловский скончался после продолжительной болезни в возрасте 85 лет.