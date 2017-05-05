В Ишиме из-за паводка введен режим ЧС

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мая. /ТАСС/. Режим ЧС введен в городе Ишиме в Тюменской области из-за резкого увеличения уровня воды в реке Ишим. За сутки вода поднялась на 60 сантиметров, до 844 сантиметров, сообщили в пресс-службе городской администрации.
"В Ишиме в связи с большим подъемом воды в реке Ишим введен режим ЧС. Он установлен в южной и восточной частях города, прилегающих к руслу реки. <…> Подъем уровня воды продолжается, в случае неблагоприятного развития ситуации возможно подтопление территорий 22 садоводческих обществ и части городских улиц, расположенных вдоль реки", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что принято решение ограничить въезд автотранспорта на территорию всех участков, попадающих в зону затопления. "При повышении уровня воды предусмотрено отключение в них электроэнергии, в зонах затопления решен вопрос об охране общественного порядка. Глава города Федор Шишкин дал поручение усилить мониторинг уровня воды, в том числе и в ночное время", - уточнили в пресс-службе.
Там отметили, что приведена в готовность эвакуационная комиссия, определены пункты временного размещения людей, оповещены граждане, проживающее в потенциальной зоне затопления. "Проинформированы руководители предприятий и учреждений, расположенных в зоне ЧС. На территории пожарного гарнизона развернут подвижной пункт управления, произведены работы по увеличению гребня дамб в районе садовых товариществ", - добавили в пресс-службе.
Четвертого мая в Тюменской области из-за пожарной и паводковой ситуации ввели режим повышенной готовности. Из- за обострения паводковой обстановки 30 апреля на территории Казанского района был также введен режим ЧС. В апреле 2016 года город Ишим с населением более 65 тыс. человек пережил сильнейший за последние 40 лет паводок, уровень воды в реке Карасуль достигал отметки в 868 сантиметров, были эвакуированы 832 человека.