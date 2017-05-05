Пилоты FlyDubai пытались посадить лайнер в Кольцово, проигнорировав запрет

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мая. /ТАСС/. Пилоты рейса авиакомпании FlyDubai, следовавшего из Дубаи в Екатеринбург, 3 мая пытался приземлиться в Кольцово в период закрытия аэропорта, не приняв во внимание запрета на посадку из-за репетиции авиационной составляющей Парада Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Госкорпорации по организации воздушного движения в РФ.
Инцидент произошел 3 мая, самолет совершил незапланированную посадку в аэропорту Уфы.
"Рейс авиакомпании FlyDubai прибыл в Екатеринбург в период закрытия аэропорта, не приняв во внимание соответствующее извещение. О введении данных ограничений все пользователи воздушного пространства и воздушные гавани заранее были оповещены посредством издания соответствующих NOTAM (сообщение об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов и аэронавигационной информации)", - отметили в пресс-службе.
Непосредственно после входа в район ответственности Екатеринбургского центра обслуживания воздушного движения экипаж самолета принял решение о следовании на запасной аэродром в Уфе.
Как сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово, 6 и 7 мая воздушное пространство авиагавани будет закрыто в период с 10:10 до 10:50 (с 08:10 до 08:50 мск) и с 14:30 до 15:10 (с 12:30 до 13:00 мск) по местному времени. В День Победы 9 мая также будут действовать два запрета. "Из более чем двух сотен рейсов, которые аэропорту Кольцово предстоит обслужить 6, 7 и 9 мая, на данные периоды времени запланированы менее десяти. Все авиакомпании имеют информацию о закрытии воздушного пространства в районе аэродрома Кольцово на обозначенный период, поэтому изменения в расписании прибытия и вылета данных рейсов не превысят 20 минут и не повлияют на пассажиров", - уточнили там.