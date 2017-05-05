Экспонаты непубличного музея маршала Жукова стали доступны жителям Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мая. /ТАСС/. Экспонаты из дома-музея маршала Георгия Жукова, который находится на закрытой военной территории в Екатеринбурге, к Дню Победы представили в музее Центрального военного округа (ЦВО). Интерьер рабочего кабинета советского полководца, его оружие и награды объединены в специальную экскурсию.

Георгий Жуков - четырежды Герой Советского Союза, кавалер двух орденов "Победа", множества советских и иностранных наград - с 1948 по 1953 годы занимал должность командующего войсками Уральского военного округа, проживал в Свердловске (ныне Екатеринбург).

Узнать легенды и реальные истории из жизни в ссылке маршала можно в самых необычных местах: в музее писателя Бажова и в провинциальном уральском городе Ирбит.

Секретный дом-музей

Многие думают, что полноценного музея Жукова на Урале нет, однако это не так. Дом, где во время командования Уральским военным округом проживал маршал, официально носит название "дом-музей" и находится в центре Екатеринбурга, но до сих пор эта территория является военным объектом, поэтому попасть внутрь практически невозможно.

"Там (в доме-музее - прим. ТАСС) хранится богатая коллекция, много подлинных уникальных вещей. Чтобы все желающие смогли увидеть ценные экспонаты, было принято решение часть из них на время привозить для экспонирования в наш музей Дома офицеров. Например, холодное и огнестрельное оружие, подаренное маршалу в послевоенные годы иностранными делегациями. Бурка, мундштук, коллекция копий наград полководца", - сказал научный сотрудник музея ЦВО Анатолий Лопатин.

Одна из самых важных частей экспозиции - кабинет Жукова, который был перевезен из штаба, где служил полководец. "Это подлинный интерьер, в котором работал маршал. Изначально стол, телефон, настольные принадлежности, стул и даже подстаканник хранились в штабе, но потом было принято решение создать экспозицию, и все вещи были аккуратно перевезены в музей. Стоит отметить, что интерьер очень скромный, потому что Жуков не любил роскоши", - добавил он.

"Георгий Жуков оставил очень важный след в истории Урала. Например, именно по его указу впервые в армии был создан спортивный клуб. Затем этот опыт был распространен на всю страну. Также представлена коллекция фотографий с Парадов Победы на главной площади Свердловска, которые Жуков лично принимал, управляя своим любимым конем", - добавили в музее.

В музее можно найти фотографии Жукова с его последней супругой Галиной Семеновой, с которой он познакомился в Свердловске. Несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте, они прожили счастливо много лет, а в год 60-летия у маршала появилась на свет младшая дочь Мария.

"К Дню Победы экскурсия о Жукове пользуется большой популярностью, все дни расписаны по группам", - уточнил Лопатин.

Короткая дружба с Бажовым

Тяга к хорошим людям и хорошей литературе сблизила Жукова на Урале с автором знаменитых сказов о малахитовой шкатулке, каменном цветке и хозяйке Медной горы Павлом Бажовым. Его сказки "маршал Победы" читал перед сном, в его доме любил коротать вечера за "рюмочкой чая", а холодной зимой 1950-го Жуков сам нес гроб писателя.

Разница в возрасте в 17 лет не помешала их короткой дружбе, которая сегодня сохранилась даже на карте Екатеринбурга.

"Он (Жуков - прим. ТАСС) как-то сразу сблизился с Павлом Петровичем (Бажовым - прим. ТАСС), потянулся к нему. Мы быстро привыкли, что на общегородских собраниях, на всяких торжественных заседаниях, в дни работы городских и областных партийных конференций Жуков и Бажов (оба были депутатами Верховного Совета СССР - прим. ТАСС) сидели в президиуме рядом. И место за столом ими словно было предусмотрено постоянное - самое крайнее от трибуны для выступающих", - эти воспоминания писателя Виктора Старикова опубликованы в книге "Мастер. Мудрец. Сказочник" 1976 года.

Немало снимков, подтверждающих это, сохранилось в архивах, их сделал фотограф Иван Тюфяков. "Мне очень хотелось сфотографировать его (Жукова - прим. ТАСС) вместе с Бажовым. Наконец такая возможность представилась. 20 февраля 1950 года в здании Свердловской филармонии проходила городская партийная конференция … через два дня, на торжественном заседании в честь дня Советской Армии, я вручил Жукову фотографии … он сказал, что они будут для него хорошей памятью о встречах с Павлом Петровичем", - приводятся впечатления фотографа в книге.

По словам Старикова, Бажов и Жуков о чем-то постоянно перешептывались, улыбались, однажды он стал свидетелем их встречи в доме писателя. Бажов приболел, а Жуков, увидев свет в окнах Павла Петровича (они жили недалеко друг от друга), решил его навестить. Узнав об этом, Бажов "просиял всем лицом".

"Я не могу в точности передать всего разговора, полного полунамеков, понятных обоим и непонятных мне, улыбок, острых искорок смеха. Несколько раз Георгий Константинович ласково накрывал своей большой ладонью маленькую руку Бажова", - писал Стариков, отмечая, что Бажов называл маршала "эпической фигурой".

Дружба была недолгой, в декабре 1950 года Бажов умер, Жуков был одним из тех, кто нес его гроб. "Понимаю Ваше горе, Валентина Александровна. Но мужайтесь, у всякого свой час", - сказал тогда Жуков вдове писателя и "почтительно поцеловал ее руку".

Улица Бажова в Екатеринбурге находится неподалеку от памятника Жукову и штаба Центрального военного округа.

Заведующий мемориальным домом-музеем П. П. Бажова Георгий Григорьев отметил, что такое совпадение - случайность, хотя " писатель и маршал наверняка обрадовались бы такому соседству".

"Жуки" и валенки

Сотни архивных фотографий и воспоминаний о маршале Победы хранятся в историко-этнографическом музее города Ирбита Свердловской области. Местные жители до сих пор с теплотой вспоминают "своего" депутата, ведь именно по этому округу в 1950 году Георгий Константинович был избран депутатом Верховного Совета СССР.

"Жуков оказал Ирбиту посильную помощь в преодолении многих трудностей: способствовал увеличению автобусного парка, выделил солдат для строительства моста через реку Ирбит, впервые заасфальтировали улицы. Также при помощи маршала был отремонтирован драматический театр Ирбита XIX века. Георгий Жуков во время первого визита выступал именно в этом здании, и он своими глазами увидел, что требуется капитальный ремонт", - сказали в музее.

Еще одна удивительная история связана с так называемыми вездеходами "жуками". "В послевоенное время в ирбитском районе не хватало сельскохозяйственной техники для вспахивания полей, поэтому командующий распорядился передать списанную военную технику аграриям. Таким образом, уральские поля в 50-е годы вспахивали демилитаризированные Т-34 без башни и пулеметов. Местные жители любя называли их "жуками" в честь Жукова", - уточнили там.

По словам хранителя музея, "маршал Победы" прислушивался и к бытовым просьбам жителей Ирбита. "Однажды после выступления Георгий Константинович спросил, не нуждается ли кто из присутствующих в помощи. Один из колхозников, фронтовик, посетовал на то, что очень мерзнут ноги на работе, а валенок нигде не достать. Жуков достал из кармана карандаш, попросил клочок бумаги и написал личную просьбу заведующему складом выдать валенки", - говорится в воспоминаниях бывшего директора Черновской школы И. Ф. Плетневой.

Первый памятник в России

Еще в годы Советского Союза у ветеранов города Ирбит появилась инициатива установки первого в стране памятника Георгию Жукову. В 1987 вопрос об увековечивании памяти полководца был поднят на городском собрании. Практически единогласно большинство делегатов поддержало идею, а также было принято решение о присвоении одной из улиц Ирбита имени Жукова.

"После публикации в местной газете об идее установки памятника горожане начали перечислять средства. Кто сколько может - от 50 рублей до нескольких тысяч, поэтому это по- настоящему народный памятник. Переводы шли не только из Ирбита, но также из Свердловска, Москвы, Петербурга, Казани. Скульптором выбрали известного столичного мастера Льва Кербеля", - сказали в музее.

Первый памятник Жукову был открыт в Ирбите 21 июня 1994 года, спустя год монумент появился в центре Екатеринбурга возле здания штаба Центрального военного округа. На нем Георгий Жуков изображен на коне во время приема одного из парадов. Теперь ежегодно в День Победы к памятнику четырежды герою СССР приносят цветы.

Краеведы сетуют, что на Урале есть еще одно место, где любил бывать Жуков - дача на озере Балтым. Однако в 90-е годы здание частично сгорело. Сейчас историки предлагают отремонтировать дачу и открыть там мемориальный музей, создав специальный туристический маршрут "По местам Жукова на Урале".