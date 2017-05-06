В Тюменской области из-за паводка подтоплено около 150 садоводческих участков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Порядка 150 садоводческих участков подтоплено в Ишимском районе Тюменской области в результате подъема уровня воды в реке Ишим, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"По состоянию на 13:00 мск 6 мая в результате подъема уровня воды в реке Ишим на территории Ишимского муниципального района подтоплены 150 нежилых садоводческих участков в Пахомовском сельском поселении. Прогнозируется дальнейший рост уровня воды", - говорится в сообщении.

Ранее ТАСС сообщал, что в городе Ишиме Тюменской области из-за резкого увеличения уровня воды в реке Ишим введен режим ЧС. Принято решение ограничить въезд автотранспорта на территорию всех участков, попадающих в зону затопления.

Из-за обострения паводковой обстановки 30 апреля на территории Казанского района был также введен режим ЧС.