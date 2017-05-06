В Тюменской области число подтопленных нежилых садоводческих участков выросло вдвое

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Количество подтопленных нежилых садоводческих участков в Ишимском районе Тюменской области возросло вдвое за три часа, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
"По состоянию на 16:00 мск 6 мая на территории города Ишима и Ишимского района подтоплено 314 нежилых садоводческих участков", - говорится в сообщении.
Как уточнили ТАСС в ГУ МЧС по Тюменской области, уровень воды в реке Ишим сейчас составляет 899 см.
В ликвидации последствий паводка на территории Тюменской области участвует 415 человек, в их распоряжении140 единиц техники и 32 плавательных средства.
Ранее ТАСС сообщал, что в городе Ишиме из-за резкого увеличения уровня воды в реке Ишим введен режим ЧС. Принято решение ограничить въезд автотранспорта на территорию всех участков, попадающих в зону затопления.
Из-за обострения паводковой обстановки 30 апреля на территории Казанского района был также введен режим ЧС.