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В Тюменской области число подтопленных нежилых садоводческих участков выросло вдвое

Новости Урала
6 мая, 18:30 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 6, мая. /ТАСС

Двукратный рост отмечен за три часа

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Количество подтопленных нежилых садоводческих участков в Ишимском районе Тюменской области возросло вдвое за три часа, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

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"По состоянию на 16:00 мск 6 мая на территории города Ишима и Ишимского района подтоплено 314 нежилых садоводческих участков", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в ГУ МЧС по Тюменской области, уровень воды в реке Ишим сейчас составляет 899 см.

В ликвидации последствий паводка на территории Тюменской области участвует 415 человек, в их распоряжении140 единиц техники и 32 плавательных средства.

Ранее ТАСС сообщал, что в городе Ишиме из-за резкого увеличения уровня воды в реке Ишим введен режим ЧС. Принято решение ограничить въезд автотранспорта на территорию всех участков, попадающих в зону затопления.

Из-за обострения паводковой обстановки 30 апреля на территории Казанского района был также введен режим ЧС.

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