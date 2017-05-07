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Один человек погиб, четверо пострадали в ДТП с участием автобуса в Югре

Новости Урала
7 мая, 8:30 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 7, мая. /ТАСС

Недалеко от Пыть-Яха на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск произошло столкновение автобуса и легкового автомобиля

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Один человек погиб, четверо пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (ХМАО-Югре).

"Около 06:00 утра по местному времени (04:00 мск) недалеко от города Пыть-Яха на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск произошло столкновение автобуса и легкового автомобиля. По предварительным данным установлено, что водитель автомобиля "Приора" выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом", - сказали там.

В пресс-службе отметили, что в результате ДТП водитель "Приоры" погиб, а пассажир легкового автомобиля и три пассажира автобуса доставлены в больницу Нефтеюганска. "Все они совершеннолетние", - уточнила собеседница агентства.

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