Явка во втором туре выборов во Франции составила к полудню 28,23%Международная панорама 7 мая, 13:19
Главу Европейской легкоатлетической ассоциации обвинили в подмене допинг-проб в 80-х годахСпорт 7 мая, 13:06
Двукратный олимпийский призер гимнастка Комова возобновила тренировки на "Озере Круглом"Спорт 7 мая, 12:58
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню ПобедыОбщество 7 мая, 12:49
По Риму прошли сразу два "Бессмертных полка"Общество 7 мая, 12:45
Футболисты "Суонси" оплатят своим болельщикам билеты на выездной матч с "Сандерлендом"Спорт 7 мая, 12:32
Минобороны опубликовало уникальные съемки тренировок авиации перед парадом Победы в МосквеАрмия и ОПК 7 мая, 12:28
Чемпион России в марафоне Киселев недоволен условиями проведения соревнованийСпорт 7 мая, 12:16
Василевский займет место в воротах в матче ЧМ по хоккею с итальянцамиСпорт 7 мая, 12:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Губернатор Тюменской области Владимир Якушев вылетел в Ишим, где утром из-за ухудшения паводковой обстановки началась эвакуация жителей. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.
"Глава региона вылетел в Ишим. Он на месте оценит паводковую обстановку и проведет заседание оперативного штаба", - сообщили пресс-службе.
В ГУ МЧС по Тюменской области ранее сообщили, что в Ишимском муниципальном районе подтоплено 650 нежилых садоводческих участков, семь жилых домов. Из зоны возможного подтопления на территории района эвакуированы 149 человек. По состоянию на 12:00 по местному времени (10:00 мск) в городе Ишиме подтоплено 3474 нежилых садоводческих участка.
Ранее сообщалось, что 5 мая из-за паводка в городе Ишиме был введен режим ЧС. По данным городской администрации, за последние сутки уровень воды в реке Ишиме увеличился еще на 50 см и составил 944 см. Местные власти подготовили к приему людей 10 пунктов временного размещения вместимостью порядка 1 тыс. человек. Для оценки оперативной ситуации и доставки спасателей к местам проведения работ из Екатеринбурга в Ишимский район передислоцирован вертолет Ми-8 МЧС России.