ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Губернатор Тюменской области Владимир Якушев вылетел в Ишим, где утром из-за ухудшения паводковой обстановки началась эвакуация жителей. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

"Глава региона вылетел в Ишим. Он на месте оценит паводковую обстановку и проведет заседание оперативного штаба", - сообщили пресс-службе.

В ГУ МЧС по Тюменской области ранее сообщили, что в Ишимском муниципальном районе подтоплено 650 нежилых садоводческих участков, семь жилых домов. Из зоны возможного подтопления на территории района эвакуированы 149 человек. По состоянию на 12:00 по местному времени (10:00 мск) в городе Ишиме подтоплено 3474 нежилых садоводческих участка.

Ранее сообщалось, что 5 мая из-за паводка в городе Ишиме был введен режим ЧС. По данным городской администрации, за последние сутки уровень воды в реке Ишиме увеличился еще на 50 см и составил 944 см. Местные власти подготовили к приему людей 10 пунктов временного размещения вместимостью порядка 1 тыс. человек. Для оценки оперативной ситуации и доставки спасателей к местам проведения работ из Екатеринбурга в Ишимский район передислоцирован вертолет Ми-8 МЧС России.