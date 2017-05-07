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Более 300 человек эвакуированы в Ишимском районе Тюменской области из-за паводка

Новости Урала
7 мая, 20:08 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 7, мая. /ТАСС

Количество пунктов временного содержания было увеличено

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали более 300 человек в зоне паводка в Ишимском районе Тюменской области. Об этом сообщили журналистам в областном управлении МЧС России.

"По состоянию на 21:00 (19:00 мск - прим. ТАСС) в городе Ишиме подтоплено 3474 дачных дома, 28 жилых домов. В Ишимском районе подтоплено 674 дачных дома, 65 домов. Из подтопленных домов, а также из зоны возможного подтопления эвакуировано 305 человек, из них 246 человек размещены у родственников, 59 человек - в пунктах временного размещения", - говорится в сообщении ведомства.

В ГУ МЧС также отметили, что количество пунктов временного содержания было увеличено. В Ишимском районе развернуты 13 пунктов временного размещения на 2084 человек в связи с возможным ухудшением обстановки. К ликвидации последствий привлечены 549 человек, 163 единицы техники, в том числе 42 плавсредства, в том числе от МЧС 296 человек и 56 единиц техник.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Ишим составил 955 см и приблизился к историческому максимуму, который был зафиксирован в 1941 году на отметке 985 см. На месте с ситуацией ознакомился губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Завтра он намерен провести заседание оперативного штаба.

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