Дети из санатория "Сосновый" в Ишимском районе эвакуированы из-за паводка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Дети из санатория "Сосновый" в Ишимском районе Тюменской области эвакуированы из-за паводка. Об этом сообщили в пресс-службе ГБУЗ ТО "Областная больница №4" (город Ишим).

"В Ишиме и Ишимском районе продолжается борьба с паводком. Из-за разлива реки Ишим людей из зон подтопления эвакуируют в пункты временного размещения. В связи с подтоплением санатория "Сосновый" в Синицынском бору все дети, находящиеся на лечении, эвакуированы: 19 размещены в санатории в Верхнем Бору, остальных забрали родители", - сообщили пресс-службе.

Также в пресс-службе уточнили, что для оказания помощи в каждом пункте временного пребывания, как в городе, так и в районе, работают медицинские бригады из трех поликлиник. Фельдшеры, медицинские сестры, врачи-педиатры проводят осмотры на месте, делают поквартирные обходы.

Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на губернатора региона Владимира Якушева, что количество подтопленных домов в Ишиме увеличилось за сутки с 28 до 33, в Ишимском районе подтоплено 44 жилых дома. Губернатор уточнил, что в последние дни река Ишим поднималась на 80-50 см, а за последние сутки поднялась на 17 см, это говорит о том, что объем воды, поступающей из Казахстана, начинает падать.

Якушев отметил, что, по данным казахстанских властей, у них на территории сохраняется большой объем воды на полях, и может быть еще одна волна подтоплений в Ишиме. Ранее в зоне паводка в Ишимском районе спасатели эвакуировали более 300 человек. В районе развернуты 13 пунктов временного размещения, которые могут принять свыше 2 тыс. человек. К ликвидации последствий паводка привлечены 549 человек, 163 единицы техники.