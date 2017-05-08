Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Движение по региональной дороге возле тюменского Ишима закрыли на сутки из-за подтопления

Новости Урала
8 мая, 14:15 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 8, мая. /ТАСС

Длина дороги Ишим - Сладково составляет более 35 км

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Движение по региональной автомобильной дороге Ишим - Сладково, длина которой более 35 километров, закрывается на сутки из-за паводка в Тюменской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

"С 22 часов 8 мая (20:00 мск) до 22 часов 10 мая (20:00 мск) закрывается проезд по региональной автомобильной дороге Ишим - Маслянское - Сладково на участке от города Ишима до села Плешково (расстояние составляет 16 км - прим. ТАСС). Решение принято в связи критическим подъемом воды в реке Ишим и подтоплением дороги", - сказали там.

По данным ведомства, движение между населенными пунктами Ишимского и Сладковского районов Тюменской области будет осуществляться через автодороги вдоль населенных пунктов Маслянское и Абатское с выездом на федеральную автодорогу Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск.

Ранее ТАСС сообщал, что количество подтопленных домов в Ишиме увеличилось за сутки с 28 до 33, в Ишимском районе подтоплено 44 жилых дома. Уровень реки Ишим за последние сутки поднялся на 17 см, на данный момент приближается к историческому максимуму, который был зафиксирован в 1941 году на отметке 985 см.

Из зоны паводка в Ишимском районе спасатели эвакуировали более 300 человек. В районе развернуты 13 пунктов временного размещения, которые могут принять свыше 2 тыс. человек. В общей сложности затоплено более 4 тыс. участков, к ликвидации последствий паводка привлечены 549 человек, 163 единицы техники, в том числе вертолет Ми-8.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Паводок на Урале
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев на гонках, Kiss в Москве, "Локомотив" с кубком
Парад Победы — 2017
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
10
В пасхальную неделю жители Екатеринбурга смогут попробовать себя в роли звонаря
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Эстонии россиянин приговорен к пяти годам тюрьмы за шпионаж
2
СМИ: в ДНР перед началом торжеств по случаю Дня Победы прогремел взрыв
3
СБУ ответила националистам, готовящим акцию "Смертный полк" 9 мая
4
В Москве выпало почти 20% месячной нормы осадков
5
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
6
Секретный орбитальный самолет ВВС США X-37B вернулся на Землю после двух лет в космосе
7
На лидера украинских радикалов Ляшко завели дело о незаконном обогащении
Темы дня
Загрузка...
Реклама