Движение по региональной дороге возле тюменского Ишима закрыли на сутки из-за подтопления

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Движение по региональной автомобильной дороге Ишим - Сладково, длина которой более 35 километров, закрывается на сутки из-за паводка в Тюменской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
"С 22 часов 8 мая (20:00 мск) до 22 часов 10 мая (20:00 мск) закрывается проезд по региональной автомобильной дороге Ишим - Маслянское - Сладково на участке от города Ишима до села Плешково (расстояние составляет 16 км - прим. ТАСС). Решение принято в связи критическим подъемом воды в реке Ишим и подтоплением дороги", - сказали там.
По данным ведомства, движение между населенными пунктами Ишимского и Сладковского районов Тюменской области будет осуществляться через автодороги вдоль населенных пунктов Маслянское и Абатское с выездом на федеральную автодорогу Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск.
Ранее ТАСС сообщал, что количество подтопленных домов в Ишиме увеличилось за сутки с 28 до 33, в Ишимском районе подтоплено 44 жилых дома. Уровень реки Ишим за последние сутки поднялся на 17 см, на данный момент приближается к историческому максимуму, который был зафиксирован в 1941 году на отметке 985 см.
Из зоны паводка в Ишимском районе спасатели эвакуировали более 300 человек. В районе развернуты 13 пунктов временного размещения, которые могут принять свыше 2 тыс. человек. В общей сложности затоплено более 4 тыс. участков, к ликвидации последствий паводка привлечены 549 человек, 163 единицы техники, в том числе вертолет Ми-8.