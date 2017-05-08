Движение по региональной дороге возле тюменского Ишима закрыли на сутки из-за подтопления

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Движение по региональной автомобильной дороге Ишим - Сладково, длина которой более 35 километров, закрывается на сутки из-за паводка в Тюменской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

"С 22 часов 8 мая (20:00 мск) до 22 часов 10 мая (20:00 мск) закрывается проезд по региональной автомобильной дороге Ишим - Маслянское - Сладково на участке от города Ишима до села Плешково (расстояние составляет 16 км - прим. ТАСС). Решение принято в связи критическим подъемом воды в реке Ишим и подтоплением дороги", - сказали там.

По данным ведомства, движение между населенными пунктами Ишимского и Сладковского районов Тюменской области будет осуществляться через автодороги вдоль населенных пунктов Маслянское и Абатское с выездом на федеральную автодорогу Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск.

Ранее ТАСС сообщал, что количество подтопленных домов в Ишиме увеличилось за сутки с 28 до 33, в Ишимском районе подтоплено 44 жилых дома. Уровень реки Ишим за последние сутки поднялся на 17 см, на данный момент приближается к историческому максимуму, который был зафиксирован в 1941 году на отметке 985 см.

Из зоны паводка в Ишимском районе спасатели эвакуировали более 300 человек. В районе развернуты 13 пунктов временного размещения, которые могут принять свыше 2 тыс. человек. В общей сложности затоплено более 4 тыс. участков, к ликвидации последствий паводка привлечены 549 человек, 163 единицы техники, в том числе вертолет Ми-8.