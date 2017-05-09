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В Екатеринбурге на территории Южного автовокзала произошел пожар

Новости Урала
9 мая, 6:59 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ 9, мая. /ТАСС

Пострадавших нет

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая. /ТАСС/. Пожар на территории Южного автовокзала произошел сегодня в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Поступило сообщение о пожаре на территории автовокзала на площади 250 кв. метров. Горели торговые павильоны. Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что в тушении пожара были задействованы шесть единиц техники, 22 человека личного состава. "Огонь локализован, открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены", - уточнили в ГУ МЧС.

Как сообщил корреспонденту ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, причиной пожара могло стать замыкание электропроводки, также отрабатываются и другие версии произошедшего. "Вокзал возобновил свою работу в 05:15 мск, после ликвидации открытого горения", - уточнил Горелых.

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