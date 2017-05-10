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Неизвестные обстреляли машину скорой помощи в Екатеринбурге

Новости Урала
10 мая, 8:36 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 10, мая. /ТАСС

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, реанимационный автомобиль получил повреждения

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Неизвестные обстреляли машину скорой помощи в Екатеринбурге, сообщили ТАСС в пресс-группе УМВД по городу.

"Поступило заявление об обстреле автомобиля скорой помощи в Екатеринбурге. По данному факту начата проверка, в результате которой будут установлены личности злоумышленников", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы областного управления СК РФ, вечером 9 мая в одном из дворов по улице Машиностроителей неизвестный несколько раз выстрелил, предположительно из пневматического оружия, по реанимационному автомобилю. По данному факту следственным отделом по Орджоникидзевскому району Екатеринбург СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки.

"По предварительным данным, в результате инцидента никто из сотрудников скорой помощи не пострадал, механические повреждения в виде вмятин причинены лишь реанимационному автомобилю", - добавили в пресс-службе.

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