Рейс из Екатеринбурга в Турцию задержан более чем на 12 часов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Рейс авиакомпании Azur air из Екатеринбурга в турецкую Анталью задержан более чем на 12 часов, согласно данным онлайн-табло аэропорта Кольцово.

"Рейс ZF-9695 авиакомпании Azur air из Екатеринбурга в Анталью (Турция) задерживается более чем на 12 часов. Самолет должен был вылететь в 03:30 по местному времени (01:30 мск), однако в настоящее время вылет отложен до 16:00 (14:00 мск) по местному времени", - следует из онлайн табло.

О причинах задержки рейса информации пока нет. Комментариями Azur air ТАСС пока не располагает.

Авиакомпания Azur Air - восьмой по объему авиаперевозчик РФ. В парке авиакомпании 16 самолетов: девять Boeing 757-200 и семь Boeing 767-300.