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Пенсионерка на Урале отсудила 400 тыс. рублей у банка

Новости Урала
10 мая, 10:03 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 10, мая. /ТАСС

Со счета женщины без ее распоряжения банк перечислил деньги на счет факторинговой компании

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Пенсионерка из Екатеринбурга отсудила 400 тыс. рублей у ВУЗ-Банка, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"Решением Октябрьского районного суда Екатеринбурга исковые требования были удовлетворены частично, в пользу потребителя взысканы убытки в размере более 400 тыс. рублей, компенсация морального вреда и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 50% от суммы, присужденной в пользу потребителя. Судом было установлено, что ВУЗ-Банк с банковского счета пенсионерки без ее распоряжения перечислил денежные средства на счет ООО "Факторинговая компания "Лайф". По результатам оспаривания банком указанного решения Свердловским областным судом решение суда оставлено без изменения, жалоба банка - без удовлетворения", - уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что инцидент произошел после того, как женщина обратилась в банк за продлением договора вклада. Однако банком вместо этого был заключен договор займа от имени факторинговой компании "Лайф". По данному договору займа пенсионерка выступала займодавцем, передающим свои сбережения заемщику. "Управлением Роспотребнадзора ВУЗ-Банк привлечен к административной ответственности", - добавили в пресс-службе.

ВУЗ-Банк 24 года работает на рынке Уральского федерального округа. Развивается как универсальный банк в трех основных направлениях - розница (услуги для частных лиц), малый бизнес и сегмент корпоративных клиентов.

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