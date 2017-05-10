Гидрологи: пик паводка в Ишиме продлится еще 7-10 дней

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Максимум паводка в городе Ишим Тюменской области, где 5 мая был введен режим ЧС и пришлось эвакуировать более 400 человек из-за подтопления домов, продлится еще около 7-10 дней. Об этом сообщила ТАСС начальник отдела гидрологических прогнозов Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталья Волковская.

"В районе города Ишим уровни воды пока не снижаются, за последние сутки уровень воды в реке Ишим поднялся на 7 см, за последние 12 часов - на 2 см. Сейчас начал формироваться максимум весеннего паводка, который продлится 7-10 дней", - сказала она.

По словам Волковской, в настоящее время уровень воды в реке Ишим начал снижаться на участке от города Петропавловска (Казахстан) до села Ильинка Тюменской области. "Правда, пока снижения незначительные. В районе Ильинки за сутки в среднем уровень воды снижается на 2-3 см", - уточнила гидролог.

Как сообщили в пресс-службе тюменского регионального управления МЧС, ситуация с подтоплением домов за последние сутки не изменилась. "За истекшие сутки количество подтопленных жилых домов в городе Ишиме и Ишимском районе не увеличилось и осталось прежним - 104, из них 22 нежилых. Всего эвакуировано 420 человек, в том числе 107 детей. В пункты временного размещения (ПВР) выехал 101 человек, в том числе 31 ребенок", - уточнили там, добавив, что работа по укреплению гидротехнических сооружений и защите жилых домов продолжается.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, для консультирования и приема сообщений от граждан и юридических лиц, пострадавших от паводка, Ишимская межрайонная прокуратура открыла телефонную горячую линию (8 (34551) 2-32-65, 6-00-65, 8-982-131-46-50), обращения можно также подавать непосредственно в Ишимскую межрайонную прокуратуру или отправлять на электронную почту ведомства (ishim.proc@mail.ru).