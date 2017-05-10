Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гидрологи: пик паводка в Ишиме продлится еще 7-10 дней

Новости Урала
10 мая, 10:57 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 10, мая. /ТАСС

Ранее из города пришлось эвакуировать более 400 человек

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Максимум паводка в городе Ишим Тюменской области, где 5 мая был введен режим ЧС и пришлось эвакуировать более 400 человек из-за подтопления домов, продлится еще около 7-10 дней. Об этом сообщила ТАСС начальник отдела гидрологических прогнозов Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталья Волковская.

Читайте также новости по теме:
Паводок на Урале
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

Уровень воды на реке Ишим в Тюменской области достиг критической отметки

На Среднем Урале ограничено транспортное сообщение с 31 населенным пунктом из-за паводка

Власти Ишима уверены, что прошлогодний рекордный паводок в городе не повторится

"В районе города Ишим уровни воды пока не снижаются, за последние сутки уровень воды в реке Ишим поднялся на 7 см, за последние 12 часов - на 2 см. Сейчас начал формироваться максимум весеннего паводка, который продлится 7-10 дней", - сказала она.

По словам Волковской, в настоящее время уровень воды в реке Ишим начал снижаться на участке от города Петропавловска (Казахстан) до села Ильинка Тюменской области. "Правда, пока снижения незначительные. В районе Ильинки за сутки в среднем уровень воды снижается на 2-3 см", - уточнила гидролог.

Как сообщили в пресс-службе тюменского регионального управления МЧС, ситуация с подтоплением домов за последние сутки не изменилась. "За истекшие сутки количество подтопленных жилых домов в городе Ишиме и Ишимском районе не увеличилось и осталось прежним - 104, из них 22 нежилых. Всего эвакуировано 420 человек, в том числе 107 детей. В пункты временного размещения (ПВР) выехал 101 человек, в том числе 31 ребенок", - уточнили там, добавив, что работа по укреплению гидротехнических сооружений и защите жилых домов продолжается.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, для консультирования и приема сообщений от граждан и юридических лиц, пострадавших от паводка, Ишимская межрайонная прокуратура открыла телефонную горячую линию (8 (34551) 2-32-65, 6-00-65, 8-982-131-46-50), обращения можно также подавать непосредственно в Ишимскую межрайонную прокуратуру или отправлять на электронную почту ведомства (ishim.proc@mail.ru).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Паводок на Урале
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Георгиевская лента: от высокой награды к символу Победы
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
10
В пасхальную неделю жители Екатеринбурга смогут попробовать себя в роли звонаря
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Роспотребнадзор разрешил поставку 20 видов вин из Молдавии
2
Археологи обнаружили в Москве "шахматный" клад времен Ивана Грозного
3
Руководство полиции Днепра и области уволено после инцидентов 9 мая
4
Джамалу не пустили на красную дорожку открытия "Евровидения" в Киеве
5
Умер кинокритик Даниил Дондурей
6
Литва построит на границе с РФ заграждение в 45 км
7
Аэроэкспресс до Пулково внесли в генеральный план Санкт-Петербурга
Темы дня
Загрузка...
Реклама