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Ученые из РФ и Чехии ищут в пещерах на Урале разносчиков грибка, убивающего летучих мышей

Новости Урала
10 мая, 11:12 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 10, мая. /ТАСС

Ранее отмечалась массовая гибель этих животных в Северной Америке, теперь болезнь угрожает и летучим мышам и на европейском континенте

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ТОМСК, 10 мая. /ТАСС/. Биологи из России и Чехии вернулись из экспедиции в пещеры Североуральска (Свердловская область), где они изучали пути распространения грибка, ведущего к массовой гибели летучих мышей. Ранее отмечалась массовая гибель этих животных в Северной Америке, однако теперь болезнь угрожает и летучим мышам, обитающим на европейском континенте, в том числе видам, занесенным в Красную книгу. Об этом сообщили в пресс-службе Томского государственного университета (ТГУ).

"Ученые-биологи Томского государственного университета, Уральского государственного медицинского университета, Института биологии позвоночных животных Чешской Академии наук и Чешского университета ветеринарии и фармакологии вернулись из совместной экспедиции, в которой изучали три пещеры возле города Североуральск (Свердловская область), где в 2014 году впервые в России были обнаружены зараженные особи. На сегодняшний день это самая северная точка, где найден так называемый грибок "белого носа", вызывающий смертельное заболевание летучих мышей", - рассказали в пресс-службе.

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Чтобы бороться с болезнью, необходимо сначала узнать пути ее передачи. Ранее считалось, что грибок по пещерам разносят туристы на подошвах обуви, однако, европейские коллеги предположили, что перенос могут осуществлять эктопаразиты, прежде всего, кровососущие мухи. Чтобы проверить выдвинутую гипотезу, исследователи провели сбор паразитов в пещерах, собрали образцы грунта и стен, и в ближайшее время в лаборатории Университета ветеринарии и фармакалогоии в Брно исследователи извлекут ДНК грибка для дальнейшего изучения. В следующем году ученые планируют исследовать пещеру, где обитает самая северная колония летучих мышей, - Дивью (Пермский край).

Ученые уже находят особей, зараженных этим грибком и в Европе, и хотя случаи массовой гибели рукокрылых еще не были здесь зафиксированы, ученые опасаются массовой гибели этих полезных животных. В России обитает около 40 видов рукокрылых, большинство из них занесено в Красную книгу. Летучие мыши играют важную роль для сельского хозяйства, так как питаются вредителями. Из-за эпидемии синдрома "белого носа» в Северной Америке за десять лет погибло 6 млн особей летучих мышей, и ежегодно американские фермеры теряют около 3,7 млрд долларов, поэтому изучение синдрома "белого носа" в этих странах является приоритетным научным направлением.

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