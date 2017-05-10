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Режим остановки движения возле Ишима продлен из-за подтопления

Новости Урала
10 мая, 11:17 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 10, мая. /ТАСС

Высота воды над асфальтом составляет от 5 до 15 см

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Оперативный штаб продлил режим остановки движения на региональной автомобильной дороге Ишим - Маслянское - Сладково в Тюменской области из-за подтопления. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"Губернатор Тюменской области Владимир Якушев провел заседание оперативного штаба по паводку в Ишиме и Ишимском районе. Принято решение продлить до 22:00 по местному времени (20:00 мск) 12 мая ограничение движения по региональной автомобильной дороге Ишим - Маслянское - Сладково на участке от города Ишима до села Плешково", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе добавили, что высота воды над асфальтом составляет от 5 до 15 см. "Участок дороги полностью закрыт для легкового транспорта. Губернатор поручил рассмотреть возможность организации на закрытом участке движения технологического транспорта повышенной проходимости под контролем МЧС и ГИБДД. Он будет доставлять медикаменты, продукты питания, помогать учащимся добираться до школы", - уточнили там.

В настоящее время в зоне подтопления проживают 67 школьников, учебный процесс для них будет организован в полном объеме. "Движение для легковушек между населенными пунктами Ишимского и Сладковского районов будет осуществляться через автодороги вдоль населенных пунктов Маслянское и Абатское с выездом на федеральную автодорогу Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск, - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что за последние сутки уровень воды в реке Ишим поднялся на 7 см, до 979 см. По данным ГУ МЧС по региону, за истекшие сутки количество подтопленных жилых домов в Ишиме и Ишимском районе не увеличилось и осталось прежним - 104, из них 22 нежилых. Всего эвакуировано 420 человек, в том числе 107 детей, в пункты временного размещения (ПВР) выехал 101 человек, в том числе 31 ребенок.

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