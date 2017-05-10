Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Тюменской области более 20 детей госпитализированы из-за подозрения на менингит

Новости Урала
10 мая, 11:22 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 10, мая. /ТАСС

Обращения с жалобами начали поступать еще с 5 мая

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Более 20 воспитанников детского сада и школьников из села Тюнево Тюменской области госпитализованы в областную инфекционную больницу с подозрением на вирусный менингит. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

"Сейчас в Областной инфекционной клинической больнице находятся 24 человека - это дети из детского сада и школы села Тюнево, госпитализированные с подозрением на вирусный менингит, но диагноз не у всех подтверждается. Пока исследования еще не завершены", - сказала собеседница агентства.

По словам главного врача больницы Ольги Черкасовой, обращения с жалобами начали поступать еще с 5 мая. "Все госпитализированы были, чтобы провести исследование и убедиться в диагнозе. Наши врачи сами дважды выезжали в населенный пункт, чтобы никого не пропустить и не оставить без внимания. Хорошо, что были длительные праздники, которые разобщили коллективы и позволили избежать широкого распространения вируса", - приводит пресс-служба слова Черкасовой.

В пресс-службе добавили, что одного ребенка уже выписали, еще один готовится к выписке в среду. "Это не опасное заболевание, медики легко вылечат всех в ближайшее время", - отметили там.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Георгиевская лента: от высокой награды к символу Победы
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
10
В пасхальную неделю жители Екатеринбурга смогут попробовать себя в роли звонаря
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Роспотребнадзор разрешил поставку 20 видов вин из Молдавии
2
Археологи обнаружили в Москве "шахматный" клад времен Ивана Грозного
3
Руководство полиции Днепра и области уволено после инцидентов 9 мая
4
Джамалу не пустили на красную дорожку открытия "Евровидения" в Киеве
5
Умер кинокритик Даниил Дондурей
6
Литва построит на границе с РФ заграждение в 45 км
7
Аэроэкспресс до Пулково внесли в генеральный план Санкт-Петербурга
Темы дня
Загрузка...
Реклама