В Тюменской области более 20 детей госпитализированы из-за подозрения на менингит

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Более 20 воспитанников детского сада и школьников из села Тюнево Тюменской области госпитализованы в областную инфекционную больницу с подозрением на вирусный менингит. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

"Сейчас в Областной инфекционной клинической больнице находятся 24 человека - это дети из детского сада и школы села Тюнево, госпитализированные с подозрением на вирусный менингит, но диагноз не у всех подтверждается. Пока исследования еще не завершены", - сказала собеседница агентства.

По словам главного врача больницы Ольги Черкасовой, обращения с жалобами начали поступать еще с 5 мая. "Все госпитализированы были, чтобы провести исследование и убедиться в диагнозе. Наши врачи сами дважды выезжали в населенный пункт, чтобы никого не пропустить и не оставить без внимания. Хорошо, что были длительные праздники, которые разобщили коллективы и позволили избежать широкого распространения вируса", - приводит пресс-служба слова Черкасовой.

В пресс-службе добавили, что одного ребенка уже выписали, еще один готовится к выписке в среду. "Это не опасное заболевание, медики легко вылечат всех в ближайшее время", - отметили там.