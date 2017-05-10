Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.05:
$ 58.08
€ 63.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Интересы ЧТЗ в Европе и на Ближнем Востоке будет представлять дилер из Венгрии

Новости Урала
10 мая, 12:33 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая./ТАСС

Заинтересованность в приобретении партии бульдозеров проявляют строители Султаната Оман

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая./ТАСС/. Венгерская компания будет представлять интересы Челябинского тракторного завода (ЧТЗ) в Евросоюзе. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

"Челябинский тракторный завод подписал дилерское соглашение с венгерской компанией "Параграф", которая намерена продвигать его продукцию не только в Венгрии, но и в других странах, где имеет свои контакты. В частности, на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.

Представители ЧТЗ и руководитель "Параграфа" Михай Кором, который посетил предприятие, обсудили вопросы о возможном участии завода в поставках техники на крупные стройки Венгрии, перспективы поставок бульдозеров строителям Султаната Оман, а также действия, связанные с сертификацией техники ЧТЗ по стандартам Евросоюза.

По словам представителя венгерского дилера, партнеры из Султаната проявили заинтересованность в приобретении партии бульдозеров. Такая техника им необходима в городском жилищном строительстве, для подготовки площадок под фундаменты

Челябинский тракторный завод работает с 1933 года, выпускает тракторы, бульдозеры, трубоукладчики, дизельные двигатели и запчасти к ним.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
10
В пасхальную неделю жители Екатеринбурга смогут попробовать себя в роли звонаря
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Археологи обнаружили в Москве "шахматный" клад времен Ивана Грозного
2
Депутат ЛДПР Василий Тарасюк скончался на 69-м году жизни
3
Путин обсудил с СБ РФ отношения с США перед встречей Лаврова с Трампом, а также Сирию
4
Роспотребнадзор разрешил поставку 20 видов вин из Молдавии
5
Мизулина раскритиковала идею введения налога на малодетность
6
Додон: Молдавия категорически не приемлет НАТО
7
На лидера украинских радикалов Ляшко завели дело о незаконном обогащении
Темы дня
Загрузка...
Реклама