Интересы ЧТЗ в Европе и на Ближнем Востоке будет представлять дилер из Венгрии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая./ТАСС/. Венгерская компания будет представлять интересы Челябинского тракторного завода (ЧТЗ) в Евросоюзе. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

"Челябинский тракторный завод подписал дилерское соглашение с венгерской компанией "Параграф", которая намерена продвигать его продукцию не только в Венгрии, но и в других странах, где имеет свои контакты. В частности, на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.

Представители ЧТЗ и руководитель "Параграфа" Михай Кором, который посетил предприятие, обсудили вопросы о возможном участии завода в поставках техники на крупные стройки Венгрии, перспективы поставок бульдозеров строителям Султаната Оман, а также действия, связанные с сертификацией техники ЧТЗ по стандартам Евросоюза.

По словам представителя венгерского дилера, партнеры из Султаната проявили заинтересованность в приобретении партии бульдозеров. Такая техника им необходима в городском жилищном строительстве, для подготовки площадок под фундаменты

Челябинский тракторный завод работает с 1933 года, выпускает тракторы, бульдозеры, трубоукладчики, дизельные двигатели и запчасти к ним.