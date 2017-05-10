Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.05:
$ 58.08
€ 63.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

УВЗ примет в ближайшее время решение о продаже "УВЗ-Логистик" после отказа ФАС

Новости Урала
10 мая, 12:40 UTC+3 НИЖНИЙ ТАГИЛ ТАГИЛ 10, мая. /ТАСС

Ранее ФАС России не удовлетворила ходатайство управляющей компании НПФ "Благосостояние" - ООО "Тринфико Пропети Менеджмент" - о покупке 100% "УВЗ-Логистик"

Поделиться
Материал из 1 страницы

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 мая. /ТАСС/. Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ) пересмотрит решение по продаже "УВЗ-Логистик" управляющей компании НПФ "Благосостояние" - ООО "Тринфико Пропети Менеджмент" после отказа Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом журналистам сообщил генеральный директор УВЗ Александр Потапов.

"Мы работаем над изменением решения", - сказал Потапов, отвечая на вопрос о пересмотре решения о продаже "УВЗ- Логистик" управляющей компании НПФ "Благосостояние" - ООО "Тринфико Пропети Менеджмент". Гендиректор добавил, что новое решение будет принято в ближайшее время.

"Мы сегодня плотно с руководством госкорпорации "Ростех" работаем над этим проектом (продажи "УВЗ-Логистик" - прим. ТАСС), существует несколько у нас возможных вариантов. Реакция ФАС нас не удивила, мы продолжаем эту работу, в ближайшее время вы узнаете новое решение, которое будет принято в интересах УВЗ", - сказал Потапов.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не удовлетворила ходатайство управляющей компании НПФ "Благосостояние" - ООО "Тринфико Пропети Менеджмент" - о покупке 100% "УВЗ-Логистик". ООО "УВЗ-Логистик" основано в 2010 году, входит в транспортную группу корпорации "Уралвагонзавод". Осуществляет железнодорожные грузоперевозки.

Как ранее сообщалось, АО "Уральская большегрузная техника - Уралвагонзавод" (входит в УВЗ) и ООО "Тринфико Пропети Менеджмент" достигли соглашения о приобретении "УВЗ Логистик". При этом парк "УВЗ-Логистик", согласно условиям сделки, должен был остаться под управлением ФГК (Федеральной грузовой компании - дочка РЖД).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
10
В пасхальную неделю жители Екатеринбурга смогут попробовать себя в роли звонаря
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Депутат ЛДПР Василий Тарасюк скончался на 69-м году жизни
2
Додон: Молдавия категорически не приемлет НАТО
3
Мизулина раскритиковала идею введения налога на малодетность
4
Роспотребнадзор разрешил поставку 20 видов вин из Молдавии
5
Путин обсудил с СБ РФ отношения с США перед встречей Лаврова с Трампом, а также Сирию
6
Археологи обнаружили в Москве "шахматный" клад времен Ивана Грозного
7
Определились 10 победителей первого полуфинала "Евровидения-2017"
Темы дня
Загрузка...
Реклама