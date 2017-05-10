УВЗ примет в ближайшее время решение о продаже "УВЗ-Логистик" после отказа ФАС

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 мая. /ТАСС/. Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ) пересмотрит решение по продаже "УВЗ-Логистик" управляющей компании НПФ "Благосостояние" - ООО "Тринфико Пропети Менеджмент" после отказа Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом журналистам сообщил генеральный директор УВЗ Александр Потапов.

"Мы работаем над изменением решения", - сказал Потапов, отвечая на вопрос о пересмотре решения о продаже "УВЗ- Логистик" управляющей компании НПФ "Благосостояние" - ООО "Тринфико Пропети Менеджмент". Гендиректор добавил, что новое решение будет принято в ближайшее время.

"Мы сегодня плотно с руководством госкорпорации "Ростех" работаем над этим проектом (продажи "УВЗ-Логистик" - прим. ТАСС), существует несколько у нас возможных вариантов. Реакция ФАС нас не удивила, мы продолжаем эту работу, в ближайшее время вы узнаете новое решение, которое будет принято в интересах УВЗ", - сказал Потапов.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не удовлетворила ходатайство управляющей компании НПФ "Благосостояние" - ООО "Тринфико Пропети Менеджмент" - о покупке 100% "УВЗ-Логистик". ООО "УВЗ-Логистик" основано в 2010 году, входит в транспортную группу корпорации "Уралвагонзавод". Осуществляет железнодорожные грузоперевозки.

Как ранее сообщалось, АО "Уральская большегрузная техника - Уралвагонзавод" (входит в УВЗ) и ООО "Тринфико Пропети Менеджмент" достигли соглашения о приобретении "УВЗ Логистик". При этом парк "УВЗ-Логистик", согласно условиям сделки, должен был остаться под управлением ФГК (Федеральной грузовой компании - дочка РЖД).