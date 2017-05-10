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Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Кургане

Новости Урала
10 мая, 13:45 дата обновления: 10 мая, 14:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, мая. /ТАСС

Автобус ПАЗ после столкновения с легковым автомобилем опрокинулся

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© Kurgan.ru/vk.com: Liuda Song и Анастасия Федорова

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем и опрокинулся в Кургане. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В Кургане произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса ПАЗ, который после столкновения опрокинулся", - сказал собеседник агентства. В автобусе находились девять человек, в результате аварии трое из них госпитализированы, также пострадал и водитель легковушки.

"Все они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести", - уточнили в экстренных службах.

В пресс-службе ГИБДД Кургана ТАСС уточнили, что в ДТП пострадали пять человек - водитель легкового автомобиля, кондуктор и трое пассажиров автобуса. Все они госпитализированы в городскую больницу №2.
Причины ДТП устанавливаются. 

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