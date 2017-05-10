Уральские физики изучат фрагменты Аризонского метеорита, упавшего около 50 тыс. лет назад

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Физики Челябинского государственного университета (ЧелГУ) изучат фрагменты Аризонского метеорита, упавшего на территорию США около 50 тыс. лет назад, сообщили в пресс-службе вуза.

"В лабораториях физического факультета университета появились фрагменты знаменитого Аризонского метеорита, которые собрал декан факультета Сергей Таскаев во время конференции в штате Аризона (США). Он посетил кратер Бэррингера, возникший около 50 тыс. лет назад после падения 50-метрового метеорита, весившего 300 тыс. тонн и летевшего со скоростью 45-60 тыс. км/ч. Фрагменты Аризонского метеорита будут изучаться в ЧелГУ в рамках новой тематики, связанной с космическими материалами", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что по размерам метеорит, упавший в Аризоне, почти в три раза больше, чем Челябинский, упавший на территорию региона в 2013 году. "Внутри кусочков этого метеорита были найдены необычные углеродные структуры, которые обладают достаточно неожиданными свойствами. В частности, это гексагональные алмазы или лонсдейлит, о существовании которого до сих пор идут споры", - отметил Таскаев.

Ранее сообщалось, что специалисты ЧелГУ совместно с коллегами из национального исследовательского технологического университета "МИСиС" (Москва) исследовали фрагменты метеорита "Челябинск". Ученые выяснили, что необычный объект, напоминающий кристалл, найденный в пыли метеорита, не является алмазом. До этого была выдвинута гипотеза о том, что он может быть особой модификацией углерода.

По словам научного сотрудника кафедры теоретической физики ЧелГУ Сергея Замоздры, рассматривается несколько версий происхождения кристалла: он мог образоваться в недрах астероида при высоком давлении еще в космическом пространстве. По другой версии, кристалл мог возникнуть в результате процессов, которые происходили при вхождении в атмосферу планеты.

Метеорит "Челябинск" вошел в атмосферу Земли 15 февраля 2013 года около 07:10 мск, он вызвал сильный взрыв в атмосфере на высоте 30-50 километров и падение многочисленных фрагментов на большой территории Челябинской области. Взрыв наблюдали сотни тысяч человек на Урале и в северном Казахстане. Наиболее крупные фрагменты небесного тела упали в окрестностях озера Чебаркуль, в 78 километрах западнее Челябинска. От взрывной волны в сотнях тысяч домов Челябинска и его окрестностях были выбиты стекла.