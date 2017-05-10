Пассажиры задержанного более чем на 13 часов рейса вылетели из Екатеринбурга в Анталью

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Пассажиры задержанного более чем на 13 часов рейса авиакомпании Azur air вылетели в Анталью (Турция) из международного аэропорта Кольцово (Екатеринбург) в 15:02 мск. Об этом сообщается на онлайн- табло аэропорта.
"Пассажиры рейса ZF-9695 авиакомпании Azur air вылетели из Екатеринбурга в турецкую Анталью в 17:02 по местному времени (15:02 мск)", - уточнили в воздушной гавани.
Ранее ТАСС сообщал, что рейс ZF-9695 авиакомпании Azur air из Екатеринбурга в Анталью (Турция) задерживается более чем на 12 часов. Самолет должен был вылететь в 03:30 по местному времени (01:30 мск), однако вылет был отложен до 16:00 (14:00 мск). По данным пресс-службы аэропорта Кольцово, причиной задержки рейса стало позднее прибытие воздушного судна. Все пассажиры были размещены в гостинице.