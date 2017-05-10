СК начал проверку инцидента с госпитализацией детей на Урале с подозрением на менингит

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Доследственная проверка организована по факту госпитализации детей из села Тюнево Нижнетавдинского района Тюменской области с подозрением на вирусный менингит. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления (СУ) СК РФ по региону.
"В ряде региональных СМИ опубликована информация о госпитализации более 20 школьников и воспитанников детского сада села Тюнево с подозрением на вирусный менингит. По данному факту проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении.
Ранее в областном департаменте здравоохранения сообщили, что по состоянию на утро 10 мая в областной инфекционной клинической больнице находились 24 человека - это дети из детского сада и школы села Тюнево.
По словам главного врача больницы Ольги Черкасовой, обращения с жалобами начали поступать 5 мая. В департаменте добавили, что диагноз подтверждается не у всех детей, исследования еще не завершены.