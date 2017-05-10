Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.05:
$ 58.08
€ 63.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Почти 2 млн руб. вручили в Свердловской области деятелям искусства и литературы

Новости Урала
10 мая, 16:31 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 10, мая. /ТАСС

В список претендентов на премию губернатора вошли 39 проектов, восемь из них по решению жюри в итоге удостоены престижной награды

Поделиться
Материал из 1 страницы
Поделиться
{{secondsToDateTime(data.visiblePosition) | date: 'HH:mm:ss'}} / {{(videoDuration | date: 'HH:mm:ss') || '01:23'}}
{{secondsToDateTime(data.visiblePosition) | date: 'mm:ss'}} / {{(videoDuration | date: 'mm:ss') || '01:23'}}
{{qualityItem | uppercase}}
HD .mp4 Высокое качество
SD .mp4 Среднее качество
© ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Восемь премий по 200 тыс. рублей вручены писателям, художникам, мультипликаторам, кинематографистам, театральным деятелям Свердловской области за достижения в области литературы и искусства за 2016 год. Торжественная церемония состоялась в резиденции главы региона, сообщили в пресс-службе правительства Свердловской области.

"В список претендентов на премию губернатора вошли 39 театральных, литературных, художественных и музыкальных проектов. Восемь из них по решению жюри в итоге удостоены престижной награды. Размер вознаграждения - 200 тыс. рублей за проект. Напомним, что Свердловская область - первый регион в России, в котором была учреждена премия губернатора за выдающиеся достижения в области литературы и искусства", - уточнили в пресс-службе.

В частности, награды удостоена серия живописных картин "Бесконечность Вселенной в виде маленькой черной точки, или Квадратура круга" члена Союза художников России Сергея Пикассо (Григорьева). Эскизы этого проекта в марте 2016 года были представлены в Уральском региональном центре ТАСС, а часть работ была приобретена Екатеринбургской галереей современного искусства. "Можно это назвать неосупрематизмом с элементами конструктивизма, с отголосками символизма, кто-то увидит в этом приемы Рене Магритта (бельгийского художника-сюрреалиста - прим. ТАСС). Мы в будущем году планируем сделать выставку работ Григорьева", - отметила в беседе с корреспондентом ТАСС арт-директор галереи Елена Шипицына.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
10
В пасхальную неделю жители Екатеринбурга смогут попробовать себя в роли звонаря
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Американская пресса удивила Лаврова вопросом об отставке директора ФБР
2
ФАС получила ходатайство о покупке 65,43% акций РБК
3
Минфин поддержал программу продовольственных карточек
4
Депутат ЛДПР Василий Тарасюк скончался на 69-м году жизни
5
В Николаеве радикалы напали на офис ветеранов боевых действий в Афганистане
6
Арбитражный суд Москвы вернул иск "Роснефти" и "Башнефти" к АФК "Система"
7
Определились 10 победителей первого полуфинала "Евровидения-2017"
Темы дня
Загрузка...
Реклама