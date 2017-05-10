Почти 2 млн руб. вручили в Свердловской области деятелям искусства и литературы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Восемь премий по 200 тыс. рублей вручены писателям, художникам, мультипликаторам, кинематографистам, театральным деятелям Свердловской области за достижения в области литературы и искусства за 2016 год. Торжественная церемония состоялась в резиденции главы региона, сообщили в пресс-службе правительства Свердловской области.

"В список претендентов на премию губернатора вошли 39 театральных, литературных, художественных и музыкальных проектов. Восемь из них по решению жюри в итоге удостоены престижной награды. Размер вознаграждения - 200 тыс. рублей за проект. Напомним, что Свердловская область - первый регион в России, в котором была учреждена премия губернатора за выдающиеся достижения в области литературы и искусства", - уточнили в пресс-службе.

В частности, награды удостоена серия живописных картин "Бесконечность Вселенной в виде маленькой черной точки, или Квадратура круга" члена Союза художников России Сергея Пикассо (Григорьева). Эскизы этого проекта в марте 2016 года были представлены в Уральском региональном центре ТАСС, а часть работ была приобретена Екатеринбургской галереей современного искусства. "Можно это назвать неосупрематизмом с элементами конструктивизма, с отголосками символизма, кто-то увидит в этом приемы Рене Магритта (бельгийского художника-сюрреалиста - прим. ТАСС). Мы в будущем году планируем сделать выставку работ Григорьева", - отметила в беседе с корреспондентом ТАСС арт-директор галереи Елена Шипицына.