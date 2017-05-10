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Арбитраж прекратил дело о банкротстве "Свердловскавтодора"

Новости Урала
10 мая, 16:39 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 10, мая. /ТАСС

Уральская топливная компания отозвала иск в связи с оплатой ответчиком задолженности в размере порядка 30 млн рубле,

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Арбитражный суд Свердловской области прекратил дело о банкротстве проблемного транспортного предприятия "Свердловскавтодор" по иску Уральской топливной компании. Предприятие отозвало иск в связи с оплатой ответчиком задолженности в размере порядка 30 млн рублей, сказано в определении суда.

"В связи с оплатой "Свердловскавтодор" суммы задолженности в добровольном порядке в размере более 30,6 млн рублей "Уральская топливная компания" отказывается от требований к ответчику. При таких обстоятельствах производство по делу подлежит прекращению", - говорится в определении суда.

Ранее сообщалось, что свердловские власти обратились в правительство РФ с просьбой отдать в ведение области "Свердловскавтодор", чтобы спасти предприятие. 100% акций "Свердловскавтодора" находится в федеральной собственности. По данным департамента информации губернатора, это поможет «решить сложный комплекс проблем с сохранением этого предприятия и коллектива, в том числе, загрузкой пакетом заказов».

"Свердловскавтодор" - крупнейшее дорожное предприятие Свердловской области. Осуществляет содержание всех федеральных автомобильных дорог, проходящих по территории Свердловской области, и более 70% областных и муниципальных автомобильных дорог общего пользования.

Основная прибыль приходится на выполнение работ по контрактам с двумя крупными государственными заказчиками: Федеральным управлением автомобильных дорог "Урал" и Управлением автомобильных дорог Свердловской области.

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