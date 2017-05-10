Челябинцы получат возможность услышать скрипку мастера XVIII века Алессандро Гальяно

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Известный российский скрипач Граф Муржа даст концерт в Челябинске, на котором исполнит произведения Никколо Паганини, в руках маэстро будет скрипка 1707 года работы итальянского мастера Алессандро Гальяно. Об этом музыкант сообщил ТАСС.

"Вместе с филармоническим оркестром "Классика" под управлением заслуженного артиста России Адика Абдурахманова я исполню сочинения Никколо Паганини. Играть буду на уникальном инструменте, который в 1707 году создал мастер Алессандро Гальяно - родоначальник неаполитанской школы. Это выдающийся инструмент, из западной коллекции, из Лондона, он совершенно блистательный", - сказал Муржа.

В Челябинской филармонии отметили, что в программе прозвучат концерты Паганини №1 и №2 для скрипки с оркестром. Обработку музыки Паганини для скрипки и струнного оркестра сделал литовский композитор Гедриус Купревичиус. "Нынешний концертный сезон Муржи насыщен событиями: челябинскому концерту предшествуют выступления в Черногории и Москве, а сразу после возвращения с Южного Урала музыкант исполнит программу Паганини с "Виртуозами Москвы", - сказали в филармонии.

По словам самого скрипача, музыка Паганини занимает в его творческой жизни особое место. "Музыку Паганини я исполняю давно и всегда хотел дать ей вторую жизнь, адаптировать к современному миру. Время идет очень быстро, и нынешнему зрителю скучно слушать более полутора часов одну скрипку", - пояснил он.

Граф Муржа - заслуженный артист России, скрипач в седьмом поколении, один из самых востребованных европейских скрипачей. В возрасте 16 лет стал лауреатом и победителем двух престижных международных конкурсов: имени Никколо Паганини в Генуе (1990) и имени Жозе Вианы да Мотта в Лиссабоне (1991). С 1990 года регулярно дает сольные концерты и выступает с симфоническими оркестрами России и Европы в крупнейших залах мира. В репертуаре музыканта свыше 30 скрипичных концертов, среди них редко исполняемые произведения Эрне Донаньи, Хенка Бадингса, Георгия Дмитриева, Михаила Носырева, Белы Бартока.