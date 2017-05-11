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Все 16 моногородов Челябинской области могут получить статус ТОР

Новости Урала
11 мая, 9:23 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая./ТАСС

В конце апреля принято постановление правительства РФ, которым утверждены критерии создания ТОСЭР в моногородах, пояснил губернатор Борис Дубровский

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая./ТАСС/. Все 16 моногородов Челябинской области могут претендовать на получение статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР, ТОР). Об этом сообщил губернатор региона Борис Дубровский на встрече со своими заместителями и министрами новации в создании ТОР и поддержке городов с монопрофильной экономикой.

"В конце апреля принято постановление правительства РФ, которым утверждены критерии создания ТОСЭР в моногородах. Для нас этот документ важный, мы его ждали, потому что в области "тормозились" заявки о создании ТОСЭР в закрытых административных территориальных образованиях. Важно понимать, что после выхода этого постановления теоретически все 16 моногородов Челябинской области получили возможность претендовать на получение статуса ТОСЭР", - приводит пресс-служба главы региона его слова.

По словам министра экономического развития региона Сергея Смольникова, смягчились требования к инвестиционным проектам. "Теперь у него должно быть не менее 10 рабочих мест, а объем капитальных вложений - от 2,5 млн рублей. Ранее требования были в два раза выше", - уточнил он.

Дубровский отметил, что противоречие в законодательстве, препятствующее процессу создания ТОР в ЗАТО, пока не устранено, добавив, что с соответствующей законодательной инициативой могут выступить депутаты Госдумы, сенаторы или правительство Челябинской области.

"Есть договоренность с федеральным Министерством экономического развития о том, чтобы подготовить текст законодательной инициативы, которая поможет внести ясность в этот вопрос", - пояснил Смольников.

Первым городом Челябинской области, которому был присвоен статус ТОР, стал Бакал. Вопрос создания ТОР в закрытых городах области глава региона держит на личном контроле. Статус резидента ТОР позволит заявившимся компаниям-инвесторам получить льготы по налогам на прибыль и имущество организаций, добычу полезных ископаемых и земельному налогу, а также снизить страховые выплаты в государственные внебюджетные фонды.

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