Приостановлены занятия в школе и детсаду на Урале, откуда госпитализировали более 20 детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Занятия в школе и детском саду в селе Тюнево Тюменской области, откуда были госпитализированы более 20 детей с подозрением на вирусный менингит, приостановлены, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области приостановлена деятельность школы и детского сада в селе Тюнево с целью разобщения детей и стабилизации эпидситуации. 12 мая состоится заседание противо- эпидемической комиссии", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что по состоянию на 10 мая зарегистрировано 24 случая энтеровирусной инфекции, в том числе 11 случаев лабораторно подтвержденных, 13 случаев с подозрением на энтеровирусную инфекцию. "В рамках санитарно- эпидемиологического расследования начато проведение надзорных мероприятий в отношении ООО "Радуга+" - организатора питания", - уточнили в ведомстве.

По данным областного департамента здравоохранения, состояние детей удовлетворительное, два ребенка уже выписаны.

Ранее в пресс-службе Следственного управления (СУ) СК РФ по региону сообщили, что по факту госпитализации детей из села Тюнево организована доследственная проверка.