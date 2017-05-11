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Приостановлены занятия в школе и детсаду на Урале, откуда госпитализировали более 20 детей

Новости Урала
11 мая, 11:05 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 11, мая. /ТАСС

В селе Тюнево Тюменской области детей госпитализировали с подозрением на вирусный менингит

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Занятия в школе и детском саду в селе Тюнево Тюменской области, откуда были госпитализированы более 20 детей с подозрением на вирусный менингит, приостановлены, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области приостановлена деятельность школы и детского сада в селе Тюнево с целью разобщения детей и стабилизации эпидситуации. 12 мая состоится заседание противо- эпидемической комиссии", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что по состоянию на 10 мая зарегистрировано 24 случая энтеровирусной инфекции, в том числе 11 случаев лабораторно подтвержденных, 13 случаев с подозрением на энтеровирусную инфекцию. "В рамках санитарно- эпидемиологического расследования начато проведение надзорных мероприятий в отношении ООО "Радуга+" - организатора питания", - уточнили в ведомстве.

По данным областного департамента здравоохранения, состояние детей удовлетворительное, два ребенка уже выписаны.

Ранее в пресс-службе Следственного управления (СУ) СК РФ по региону сообщили, что по факту госпитализации детей из села Тюнево организована доследственная проверка.

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