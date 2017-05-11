Режим ЧС введен в еще одном муниципальном районе Тюменской области из-за паводка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Режим ЧС введен в Абатском муниципальном районе Тюменской области из-за резкого подъема воды в реке Ишим на территории муниципалитета. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"С 14:00 по местному времени (12:00 мск) 11 мая в Абатском районе вводится режим ЧС. На заседании оперативного штаба, которое провел губернатор Владимир Якушев, глава района Игорь Васильев доложил, что за сутки вода поднялась в селе Абатском на 69 см, уровень ее составил 916 см", - говорится в сообщении.

По данным властей, критический исторический максимум - 1069 см. "Река Ишим начала выходить на пойму, водой отрезаны шесть населенных пунктов, их жители оповещены о водозащитных дамбах", - уточнил Васильев.

Ранее из-за сложной гидрологической обстановки режим ЧС был введен в Ишимском и Казанском муниципальных районах региона.