Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.05:
$ 58.08
€ 63.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Режим ЧС введен в еще одном муниципальном районе Тюменской области из-за паводка

Новости Урала
11 мая, 11:50 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 11, мая. /ТАСС

Водой отрезаны шесть населенных пунктов, их жители оповещены о водозащитных дамбах

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Режим ЧС введен в Абатском муниципальном районе Тюменской области из-за резкого подъема воды в реке Ишим на территории муниципалитета. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Смотрите также

В микрорайоне Ишима из-за паводка началась эвакуация жителей

"С 14:00 по местному времени (12:00 мск) 11 мая в Абатском районе вводится режим ЧС. На заседании оперативного штаба, которое провел губернатор Владимир Якушев, глава района Игорь Васильев доложил, что за сутки вода поднялась в селе Абатском на 69 см, уровень ее составил 916 см", - говорится в сообщении.

По данным властей, критический исторический максимум - 1069 см. "Река Ишим начала выходить на пойму, водой отрезаны шесть населенных пунктов, их жители оповещены о водозащитных дамбах", - уточнил Васильев.

Ранее из-за сложной гидрологической обстановки режим ЧС был введен в Ишимском и Казанском муниципальных районах региона.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Паводок на Урале
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
10
В пасхальную неделю жители Екатеринбурга смогут попробовать себя в роли звонаря
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Фотокорреспондент ТАСС на встрече Лаврова и Трампа осуществлял функции фотографа МИД РФ
2
Американский бомбардировщик найден на месте прохождения "Северного потока-2"
3
Российских поклонников "Евровидения" отправили из Киева обратно в Москву
4
Встреча Дональда Трампа и Сергея Лаврова длилась 40 минут
5
Кубань готова направить Украине учебники по истории и географии региона
6
Рядом с торговым центром в Бангкоке обнаружено тело россиянина
7
Потепление до 18 градусов придет в Москву к середине следующей недели
Темы дня
Загрузка...
Реклама