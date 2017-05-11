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Следствие 12 мая будет ходатайствовать о заочном аресте бывшего главы Челябинской области

Новости Урала
11 мая, 15:24 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 11, мая. /ТАСС

Ранее сообщалось, что Михаил Юревич, обвиняемый в получении взяток на 26 млн рублей, проходит обследование у онкогематолога в Лондоне

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Следствие выступит с ходатайством о заочном аресте бывшего главы Челябинской области Михаила Юревича, обвиняемого в получении взяток на 26 млн рублей, в пятницу, 12 мая. Ходатайство поступит в Ленинский районный суд Екатеринбурга, сообщил ТАСС адвокат Юревича Игорь Трунов.

"Следователь говорит о том, что это будет несколько томов материалов, и он выйдет с ходатайством (о заочном аресте Юревича) завтра, 12 мая. Завтра же оно должно быть рассмотрено", - сказал он. В Ленинском районном суде Екатеринбурга ТАСС сообщили, что такое ходатайство пока не поступало.

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Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ просит заочно арестовать Михаила Юревича. Бывший губернатор Челябинской области проходит обследование у онкогематолога в Лондоне, и, по словам защитника, врачи не позволяют ему перелеты.

Юревичу предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Получение взятки" и "Подстрекательство к клевете". По версии следствия, он систематически получал взятки от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко за общее покровительство, а также подстрекал Олега Грачева, назначенного на должность первого замглавы региона, к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда.

Михаил Юревич стал губернатором Челябинской области в 2010 году, 15 января 2014 года президент РФ принял его досрочную отставку. Он стал депутатом Госдумы, но в состав Госдумы нового созыва не попал (ЦИК исключил его из списка Российской партии пенсионеров за справедливость из-за нарушений при подаче документов).

Коррупционный скандал в сфере здравоохранения в Челябинской области разгорелся в конце октября 2012 года. В отношении Тесленко было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Осенью 2014 года Тесленко был осужден из-за получения взяток на общую сумму более 70 млн рублей за содействие при заключении договоров на поставки медоборудования в больницы области.

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