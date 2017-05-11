Открытая осенью на Урале ТЭЦ "Академическая" без сбоев отработала в аномальные морозы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Открытая осенью 2016 года ТЭЦ "Академическая" в Екатеринбурге практически без сбоев отработала этой зимой в аномальные морозы и стала одним из надежных объектов электро-теплоснабжения уральского региона. Об этом на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС сообщил главный инженер свердловского филиала компании "Т Плюс" Павел Родин.

"По ТЭЦ "Академическая", которую мы ввели в прошлом году, были незначительные замечания. Глобальных отключений не было. ТЭЦ "Академическая" выдержала аномальные морозы и стала одним из надежных объектов электрсонабжения", - сказал Родин.

Ранее сообщалось, что ТЭЦ "Академическая" была открыта в сентябре 2016 года в Екатеринбурге, ее мощности хватит для обеспечения теплом 100 тыс. квартир в одноименном самом молодом районе Екатеринбурга и в юго-западной части города.

ТЭЦ "Академическая" - инвестиционный проект ПАО "Т- Плюс" (бывшего "КЭС Холдинга"), предусматривающий строительство парогазовой ТЭЦ на новой площадке в районе Академический в Екатеринбурге. Строительство ТЭЦ началось в феврале 2014 года. "Т-Плюс" инвестировала в проект более 17 млрд рублей. Основа электростанции - парогазовая установка электрической мощностью 230 МВт и тепловой мощность 393,0 Гкал/ч.

Реализация проекта позволит ликвидировать энергодефицит в Академическом районе и юго-восточной части Екатеринбурга, снизить себестоимость тепловой и электрической энергии. ТЭЦ позволит обеспечить теплом 350 детских садов, 210 школ и более 200 многоэтажных домов (около 100 тыс. квартир).

О компании

Группа "Т Плюс" - крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основа электростанции - парогазовая установка мощностью 220 МВт. В ее состав входят парогазовая турбина КТ-63-7,7 мощностью 63 МВт производства "Уральского турбинного завода", сопряженная с газотурбинной установкой GT13E2 производства компании Alstom.

Район Академический - крупнейший градостроительный проект в Европе, реализуемый на юго-западе Екатеринбурга российским девелопером - группой компаний "КОРТРОС" (до ребрендинга в марте 2013 года - девелоперская компания "Ренова-СтройГруп"). На территории площадью 1,3 тыс. га возводится район, в котором будут проживать более 325 тыс. жителей. Объем жилья составляет 9 млн кв. м, объем объектов социально-коммерческой инфраструктуры - 4,2 млн кв. м, строительство продлится до 2025 года.