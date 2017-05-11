"Т Плюс" вложит 550 млн рублей в развитие коммуникаций Лесного

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Екатеринбургская теплосетевая компания (ЕТК) - подразделение "Т Плюс" - инвестирует 550 млн рублей в развитие коммуникаций закрытого города Лесной в Свердловской области. Об этом сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС исполнительный директор ЕТК Андрей Шмельков.

"Осенью 2016 года мы зашли в закрытый город Лесной по 15-летней концессии. В течение этого срока мы планируем инвестировать 550 млн рублей и выполнение ремонтов не менее 2 км в год", - сказал Шмельков.

По его словам, на данный момент согласована инвестиционная программа с администрацией закрытого города Лесной, согласно которой в этом году будет инвестировано порядка 12,5 млн рублей на проектирование строительно-монтажных работ. "Также запланирована перекладка порядка 2 км сетей на наиболее изношенных участках Лесного", - добавил Шмельков.

ЕТК начала работать с 1 июля 2016 года, объединив ресурсы двух ведущих теплоснабжающих компаний Свердловской области, что позволило компании войти в тройку крупнейших в России. В ее состав перешли расположенные в Екатеринбурге теплосетевые активы Свердловской теплоснабжающей компании, входящей в состав группы "Т Плюс", и теплосетевые и генерирующие активы "Екатеринбургэнерго". Функции единого исполнительного органа в компании по договору управления выполняет компания "Т Плюс". ЕТК является гарантирующим поставщиком для 1,5 млн потребителей жилищно-коммунального сектора.

Закрытый город Лесной расположен на севере Свердловской области, в 254 км к северу от Екатеринбурга. Один из закрытых городов Урала. Градообразующее предприятие - комбинат "Электрохимприбор", осуществляет утилизацию, сборку ядерных боеприпасов, производство стабильных изотопов.